運房局：下半年檢討港鐵票價機制

港鐵客運服務總監楊美珍在會上表示，去年港鐵本地客量和車費收入按年回升，但車務營運錄逾45億元虧損，今年2月下旬至3月客量亦急跌逾半。根據可加可減機制，港鐵票價調整幅度是以通脹變動加運輸業工資指數變動，減生產力因素及特別調減得出。今年港鐵票價調整為增0.5%，但低於1.5%調整限額，故凍結票價，增幅延至下一年，現累積可加幅為3.35%。

民建聯陳恒鑌認為，加幅應逐年計，不能長期累積，否則令市民百上加斤，他建議如港鐵營利達某個水平應扣減加幅。工聯會鄧家彪指，加上目前累積的3.35%加幅，如明年通脹，票價可能一次過加5%。他指港鐵年報透露獲利90多億，主要為物業收入，建議取消已累積的票價加幅。

黃珮玟表示，今年下半年將檢討票價調整機制，機制現設負擔能力上限安排，每年上調幅度不得高於家庭住戶每月入息中位數。

拒披高鐵補貼額 稱敏感資料

實政圓桌田北辰指，政府每年補貼高鐵，而政府未補貼其他受疫情影響的公司，做法有違公義，促當局交代每年對高鐵的補貼金額。黃珮玟指高鐵自2020年1月30日沒營運，而政府與港鐵和九鐵協議攤分高鐵收益和風險，補貼額屬商業敏感資料，不能公開。