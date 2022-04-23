收「轉介費」吞租金 街巿經理囚16月

案發時涉事街市由卓億投資有限公司營運，被告葉永成（現年62歲）為卓億的街市經理，負責收租。他被控於2018年1月2日至2019年11月19日間犯案。

根據涉及兩項代理人接受利益罪的案情，被告建議售賣玉器的租戶何女士，將攤檔分租予一名電工。被告及後得悉經營食肆的劉女士有意租用攤檔，又建議對方接手經營租戶王先生的食肆。成事後，被告分別從該電工接受9000元，以及從劉女士接受2.5萬元，作為轉介對方租用街市一個攤檔的報酬。

代租戶填支票收款人 竊近16萬

至於11項盜竊罪則涉及3個租戶。上述租戶王先生打算以3張支票，繳付攤檔欠息共15552.9元。他簽署支票後，由被告替其填寫支票上收款人名稱及款項，最終支票存進被告的銀行戶口，王先生未有向卓億繳清利息。被告又以同樣手法，透過他和朋友的戶口，收取一個魚檔租戶的7張支票，存款共117,701.6元。被告亦從一個生果檔租戶收租23,770元。上述支票及現金最後均沒存進卓億的戶口。

法官姚勳智引述辯方求情稱，育有一名10歲女兒的被告事後被解僱，需領取綜援維生，他已歸還部分款項，且他受商戶稱讚平易近人，只因一時貪念犯案。

【案件編號：DCCC 222/21】