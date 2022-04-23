遭僱主非禮外傭勝訴 高院促警查強迫勞役

判辭：現法例無針對強制勞役

司法覆核申請人透過其代表律師表示，對法庭認同有需要修例感高興，又形容她的經歷具價值，讓他人能被以愛和尊嚴對待。代表她的何珮芝律師行稱，外傭深受制度不公及權力失衡所害，較易遭受性剝削，促請政府盡快立法禁止強制勞役。

申請人以「CB」為代號。答辯方為警務處處長及律政司司長，保安局局長為有利害關係方。CB於2018至2019年受僱於僱主Z，其間遭Z非禮，她亦發現多段涉及多名Z的前外傭的猥褻片段。警方調查時曾考慮她是否人口販賣受害者，其後排除該可能。司法覆核圍繞警方的調查是否充分，以及有否履行《香港人權法案》中調查人口販賣和強迫勞役的責任。

指警忽略人口販賣特徵

官：早前調查現關鍵失誤

高院法官高浩文接納申請方指出，同意警方沒充分調查CB是否人口販賣及強迫勞役受害者。法官認為，警方忽略部分人口販賣的特徵，如CB受僱不久便被迫提供包裝成工作一部分的性服務，更有片段佐證Z對以往聘用的外傭亦作類似請求，加上他毋須額外付費，可視為從中獲利，直言「難以想像」警方不認為可合理懷疑，Z聘用CB是為了性剝削；警方亦過早判斷Z並非有系統地非禮外傭，沒再調查其他潛在受害外傭，出現關鍵失誤。

另外，法官認為CB必須辭去整份外傭工作，而不能只「辭去」性服務的工作內容，其後Z更不接受她辭職，加上警方一早信納CB被迫提供性服務，才會繼續起訴Z，故其工作存在強迫勞役成分，惟警方沒再跟進。

巴裔漢曾入稟促立法 終院裁敗訴

巴裔漢ZN（代號）於2015年亦曾入稟司法覆核，指政府有責任針對人口販賣及強制勞役立法，他於高院勝訴，惟在上訴庭及終院均敗訴。當時代表ZN的律師何珮芝昨日表示，今次CB案判決可見法庭認為政府因應ZN案採取措施後，仍不足以保障受害者。

【案件編號：HCAL 617/ 21】