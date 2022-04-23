隔空發疫苗豁免被通緝 北上港醫未在深圳註冊

深圳衛健委：未找到註冊紀錄

陳凱旭上月被揭在內地網站bilibili的短片中提到自己在「深圳創業」，並身穿深圳美容院的工作服。本報其後向深圳市衛健委查詢，對方前日回覆稱，未有查到「陳凱旭」在深圳市轄區的醫師執業註冊，亦未有查到該人向部門申請辦理香港內地醫師資格認定行政許可。深圳市衛健委續稱，並無受理過「香港醫生陳凱旭」的投訴，亦無作出過衛生行政處罰。

深圳市衛健委指出，如相關者不具港澳專科醫師資格證書，或者未在港澳醫療機構執業，不符合申請內地醫師資格認定的條件；港澳醫師申請在內地短期行醫執業註冊，應當提供「無刑事犯罪紀錄的證明」，不符合條件者不予註冊。

本報昨翻查本港醫委會註冊醫生名單，仍有「陳凱旭」的紀錄，最近未有任何紀律聆訊。至於陳用作宣傳的bilibili網站帳戶，在3月12日後未見上載新短片，不少網民在短片下留言叫他自首。

立法會醫衛界議員林哲玄稱，醫學美容在港亦較「擲界」，如有入侵式程序，須註冊醫護主理，但如療程未涉用針，或只用家用美容機，則屬灰色地帶，難評論該醫生在內地是否違規。對於本港醫委會會否就事件展開紀律聆訊，林哲玄稱如只有傳媒報道，醫委會有權跟進，但較少主動展開紀律聆訊，因蒐證有難度，「話佢出假針紙，都要搵到張針紙」。他說醫委會若接到投訴或經法庭轉介，相信會展開聆訊。