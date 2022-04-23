老婦東院肺栓塞亡 實習醫生曾刪電腦掃描申請

死者周馨馨（終年83歲）2017年12月17日到東區醫院急症室求醫，同月27日下午心臟衰竭惡化，當晚8時許死亡。

「緊急」掃描遭拒 改申「盡早」

內科副顧問醫生楊思偉供稱，死者入院時輕微氣促、間歇心悸，聽診時其肺部有雜音，X光檢查發現其心臟發大、血管輕微過度充血，她當時亦需要供氧，診斷她患心衰竭。死者於12月21日照肺X光片，肺充血減少，沒有異常變化，但由於仍需供氧，故醫生為她排期做電腦掃描。死者其後情况一直好轉，供氧遞減。

楊補充，申請「緊急」電腦掃描須與放射科商量，而另一名醫生於12月21日已為事主申請，惟放射科認為死者對氧氣需求低，病情穩定，故拒絕申請，着醫生申請「盡早」做電腦掃描。楊之後再次申請亦被拒，遂跟從放射科建議。楊續稱，要分辨病人是否患上肺栓塞，只能以電腦掃描判斷。

實習醫「推斷」同事見申請重複

時任東區醫院內科實習醫生洛珈融稱，他12月21日中午提交「盡早」做電腦掃描的申請後，下午3時取消申請，以提交新表格，加上備註指明盡快安排。根據紀錄，洛翌日下午取消該申請，他推斷有同事錯誤看到兩份申請表，遂叫他取消申請以免重複，但他當時忘記僅餘一項申請。

放射科醫生黎爾德稱，電腦掃描申請長期緊張，若是24小時運作的儀器，一日預約時數可達40小時，遠超負荷。即使列於「盡早」名單的病人，等候時間仍達一個月，甚至可長達4個月，故做緊急掃描必須符合一定門檻。

【案件編號：CCDI-477/18】

（死因研訊）