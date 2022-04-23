輪換作品名稱 展館簡介網頁不一致 M+：網頁為準

中國異見藝術家艾未未兩套作品《洗白》及《長安街》未被輪換，艾未未昨書面簡短回覆，稱與M+「無關聯、無期盼」。

希克策展人無回覆

本報昨再向M+及西九文化區管理局查詢展品輪換計劃何時開始籌備、出錯展品是否極短期內決定更換，及日後多久輪換一次。西九文化局透過公關回覆說沒有補充，但稱以M+網頁為準。希克藏品資深策展人皮力亦無回覆查詢。

楊振中《魚缸》 稱撤展未移走

M+日前稱以國際最高標準營運，並說已計劃一年內輪換，當中9件作品在周四重開前輪換。記者前日在M+希克展廳所見，楊振中的裝置藝術《魚缸》稱因技術問題「撤展」，但展品仍在現場。至少兩個新展品的說明與M+官網有別，藝術家王興偉有關隱喻六四《新北京》被換，而新展出同屬他的作品《多疑的人》，展品年份與網上有別；王廣義的《Rationality in Common Behaviors》現場說明中文名稱為《日常行為理性》，根據M+網站及公開資料，作品中文名則是《玩偶——圣母子》。

展館下架作品 網上導賞仍在

另一幅被換、藝術家周鐵海的《新聞發佈會III》，由捐出藏品的瑞士藝術家希克親自錄製語音導賞，但《新》前日換走後，希克的網上語音導賞至昨晚仍未下架。