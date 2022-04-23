「姜牧師」否認阻差 辯方稱警員無權叫停拍攝

報稱牧師的被告姜嘉偉（30歲）否認於去年7月1日在銅鑼灣京士頓街9號外，阻礙依法執行公務的偵緝高級督察梁子祺。

警供稱憂被告自拍棍傷同袍

梁子祺供稱，當日與同袍到銅鑼灣巡邏，其間至少兩度要求直播中的被告停止錄影，以免其個人資料外泄，以及擔心被告的自拍棍會傷及同袍即警員13487梁浩泓，而同袍嘗試對被告搜身。

警員梁浩泓在辯方盤問下，同意在搜身前無要求被告放下自拍棍。辯方問及，既然擔心自拍棍妨礙搜身，為何未有着被告放下？梁浩泓解釋，首要是要求他停止拍攝，再要求放下自拍棍，「但佢連第一步都未配合」。

辯方稱，若非督察要求被告停止錄影，根本不會引發其後的爭執，亦無阻警方搜身。梁浩泓稱，被告應要求看着警方搜身，然而持自拍棍的他「成個上半身郁，頂住我膊頭」。案件押後至5月30日續審。

【案件編號：ESCC 2264/21】