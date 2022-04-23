今商修會章 涉解散門檻 記協：不會即時解散

聽會員意見 檢視記協風險

記協昨天向會員發電郵，提醒特別會員大會將在今午1時在網上舉行，重新委任核數師為本會核數。另外，執委會正就社會及政治環境變化，將探討記協未來去向，邀請會員出席會議，或填寫意見書表達看法。陳朗昇表示，大會只會聽取各方的意見，用作檢視記協在風險評估上，有否考慮不周全的地方，同時讓會員分享擔憂和想法。他強調即使會上有會員贊成解散記協，今日的大會都未能處理。他表示約500名會員中，有約70人已經報名出席，人數比預期的少。

電郵中亦附上諮詢連結，供會員提交書面意見，問及是否同意需修改有關記協解散條文，包括「本會必須有全體有表決權會員不少於六分之五以不記名投票表決同意方得解散」，及「遇本會解散時，本會所有經清還債項後的剩餘資產將平均分給所有有表決權會員」等，會員可以提出贊成與否的理據，及提供記協未來方向的意見。

陳朗昇透露，暫時收到7份意見書，會同時考慮大會上的意見再一併處理。

另外，因應有記者近年在社交平台Patreon和YouTube等經營個人專頁，陳朗昇稱會議上亦會討論其會員資格，包括如何認證資金來源等，強調即使是「單頭發展」的記者，都需要記協的保護。