廚師掟罐爭議認錯人 上訴駁回即時服刑

官稱作供不必如運動評述仔細

裁定警長認人證供足夠

上訴人鄭鉦達（案發時30歲）原本獲准保釋等候上訴，昨聽取裁決後，須即時服刑。

對於上訴方爭議涉案鐵罐並非由上訴人丟出馬路，目擊事件的警長可能認錯人，高院法官陳慶偉在判辭中表示，案發過程較迅速，警長作供時不會像運動評述員一樣，仔細分析別人的慢動作，故裁定警長的認人證供足夠。陳官又指，案發當日天氣良好，沒有任何東西阻礙警長的視線，認為原審裁判官沒有犯錯，因此駁回定罪上訴。

判刑上訴方面，上訴方稱本案同類控罪一般判以罰款和非即時監禁式的刑罰，判囚55日明顯過重。陳官反駁，指上訴方引用的案例只是商舖或食肆將枱凳放在公眾地方的案件，與本案性質完全不同。陳官亦同意原審裁判官所說，市民當日早上要上班上學，堵路須判即時監禁，以收阻嚇作用，因此駁回判刑上訴。

另外，學生雷震霆（現年26歲）亦於3年前11月12日「大三罷」中，在荃灣沙嘴道管有一把玻璃槌，被裁定一項管有物品意圖摧毁或損壞財產罪成，判囚3個月。雷昨在高院提上訴，爭議作供警員的證供有出入，案件押後6月28日裁決。

【案件編號：HCMA 365/20、185/21】

（反修例風暴）