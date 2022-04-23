黃大仙暴動案 官指急救員罪責相若同囚3年3月

另一人囚3年3月 6女被告囚3年

8名被告分為譚鈞朗（24歲）、楊泳儀（21歲）、卓巧珠（21歲）、鄧茜芸（25歲）、戴珮玲（22歲）、王明佑（23歲）、伍祖儀（25歲）及劉智峰（26歲）。散庭時有被告用力揮手，旁聽者着被告飲水和加油。

急救員求情：只想幫人 被捕無反抗

綜合辯方和李官在庭上引述求情，戴珮玲在知專設計學院修讀時裝文憑，七旬父親任職清潔，患抑鬱症的母親因清貧未能求醫，戴珮玲望可盡快刑滿後工作養家。急救員劉智峰父母離異，母親患嚴重腎病；劉智峰服務聖約翰救傷隊至少4年，案發時只想幫助別人，示威者沒因為他提供急救而士氣大增，他被捕時並無反抗。

李官判刑時指出，是次暴動有數以千計的人參與，事發的龍翔道為九龍交通樞紐。不過，本案在公眾假期下午發生只有40分鐘，對公眾及交通滋擾較輕微，沒有市民和警員受傷，僅是欄杆和路面受損；沒證據顯示眾被告煽動及主導犯案，或作出暴力及激烈行為，參與程度屬於低。

李官表示，就兩名男被告，即譚鈞朗佩戴全副裝備，劉智峰擔任急救角色，以監禁3年半為量刑起點；其餘僅佩戴口罩和手套等的6名女被告，則以3年3個月為量刑起點。李官又考慮到各被告背景良好和沒有案底等，均扣減3個月刑期。

【案件編號：DCCC 770/20】

（反修例風暴）