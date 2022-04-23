消防睹油麻地人踩人 人堆高1.7米 圍理大案作供 稱沒留意警方有否協助

30多人堆疊 兩人不省人事

高級消防隊長王其供稱，2019年11月18日晚上11時半接報油麻地一帶發生二級火。他與5名隊員到場，看到警方發射催淚彈驅散示威者，示威者則投擲汽油彈，警方其後展開追捕。他與隊員於油麻地站A1出口外，看到一個1米乘2米的火堆，並指當時警員追捕示威者，情况混亂。

其後他們於寶寧大廈和碧街附近的小巷目睹「人踩人」，人堆約1.7米高，約30多人。他們遂「由上而下」逐一救出傷者，部分人陷入昏迷需要被抬走，其餘傷者由隊員安頓，警方則繼續拘捕示威者。他又稱，由於消防車離現場遠，沒有急救設備，故只能向指揮中心匯報傷者傷勢。

辯方問及，警方有否協助處理「人踩人」事件，王稱，當時未有留意警員工作，他們只關注救援工作及評估傷者傷勢等。辯方又問及，是否看到被捕人面部朝地下伏在地上，王表示同意。王又稱，他當時戴上頭盔、呼吸器等裝備，並同意辯方所指，若沒有裝備，或因催淚彈影響不適受傷。

消防：移動被捕傷者須警方同意

高級消防隊長溫建良供稱，當時近凌晨零時趕到現場支援，看到過百名被制伏的示威者面向牆壁。溫及隊員為傷者檢查傷勢，並指消防員須先取得警方同意，才可移動受傷的被捕人。當晚有26男7女送院，其中2名男性送院時不省人事，但不肯定兩人是否示威者。聆訊下周一再續。

【案件編號：DCCC 768/20、409/21】

（反修例風暴）