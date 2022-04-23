被凍結財產 許智峯公開警呈法庭文件 警：披露法律程序中的文件或犯藐視法庭

許智峯在facebook表示，他日前回覆警方電郵，要求索取案件中所有呈堂文件，包括警方向法庭提交的陳述聲明，稱當中透露了警方申請財產限制令的理據。

對於許智峯提及內容是否屬實，警方表示不評論個別案件，稱由於司法程序尚在進行，任何人亦不應評論案件，除非取得法庭授權，否則任何人不得報道在內庭進行的非公開法律程序，包括披露或轉載法律程序中的文件及有關內容，違者可能干犯藐視法庭。

司法機構回覆查詢稱，基於司法獨立的原則，不評論個別案件。

資深大律師湯家驊表示，《港區國安法》的條文全世界適用，某人在外國作危害國家安全行為，亦屬干犯罪行，雖然沒有外地執法權，但若有關人士透過香港收取款項，包括透過本港銀行、信用卡機構交易，以資助其犯罪行為，執法機構便有權凍結、限制在港交易的資金。至於支付金錢者會否干犯國安法，湯家驊指出，需證明有關人等的犯罪意圖。