設無人駕駛叉車搬貨 科技園先進製造業中心開幕

逾10企業擬進駐 料聘2500創科人員

先進製造業中心每層樓底高6米，柱間距離12米乘12米，科技園公司行政總裁黃克強說，空間較市區的多層工業大廈廣闊。姚慶良稱，本港的廠房一般每平方米只可承重約0.5噸，而先進製造業中心的樓層每平方米平均可承重1.5至2.5噸。其中與物流服務供應商「德鐵信可」合作的共用倉庫，設有自動化設備，職員在電腦輸入指令後，10多輛無人駕駛叉車和相關機械，會自動搬運原材料和貨物到倉庫指定位置或中心指定樓層，期望讓企業更彈性運用存放空間。中心另設共用平台（ProShop），提供立體打印機器、無塵車間等設施，供企業租用作原型試作及小批量裝配生產。

科技園公司早前宣布將元朗、大埔和將軍澳3個工業邨重新定位為創新園。位於將軍澳創新園的先進製造業中心，總建築面積近11萬平方米，估計會聘用2500名與創科相關的工作人員。姚慶良說，進駐中心的租約較長，至少6年，否則租約不穩定或影響企業在港投資的信心。

黃克強又稱，期望今年中心的使用率能佔總建築面積逾一半。被問及疫情有否延後相關公司進駐的時間，科技園表示本港較早前疫情嚴峻，不少公司集中資源抗疫，而現時情况有所改善，業務洽談亦繼續進行。

下一中心朝食品製造方向研究

另外，行政長官林鄭月娥在其最後一份施政報告提出，邀請科技園公司構思第二個先進製造業中心。姚慶良說，由於市場對食品製造業需求大，加上本港在食品製造業信譽良好，第二個先進製造業中心將集中支持相關產業。至於選址和具體落實時間，則有待進一步研究和評估。

明報記者