遲交3支持書 李競選辦：會加倍小心 稱有獲廣告當事人同意 已主動聯絡選舉處

李家超的facebook分別於本月13、17和18日，發布載有香港乒乓女隊主教練李靜、立法會議員林智遠及藝人方力申言論的選舉廣告，按指引須事先取得3人的書面同意書，並在發布廣告後一個工作天內，提供廣告文本及同意書等供公眾查閱。競選辦在本報查詢後，至前日下午才上載3人的支持同意書至選舉事務處中央平台。

李家超競選辦昨回覆本報稱：「就刊出上述廣告事宜，本競選辦有獲得三名相關人士的同意，並取得他們簽署的支持同意書。就有關情况，本競選辦已上載其支持同意書到選舉事務處中央平台，並主動就此事聯絡選舉事務處。本競選辦會加倍小心處理。」

選管會主席馮驊昨在特首候選人網上簡介會解釋：「候選人在發布選舉廣告後的一個工作天，須將選舉廣告相關資料或同意書交給選舉主任，或上載至選舉事務處設立的中央平台，供公眾查閱。」廉署廉潔選舉事務統籌趙汝達說，發布他人的選舉廣告須先獲對方書面同意。根據李家超上載到中央平台的支持同意書，李靜、林智遠和方力申在支持同意書的簽署日期分別是本月12日、10日及17日。

1460名選委將於下月8日投票選出行政長官，選管會昨宣布為減少票站人流，建議選委按五大界別分流到灣仔會展投票；投票時間較過去增加半小時，至兩個半小時，據悉每個界別預計約有半小時投票（見表）。

5‧8按五界別分流投票 延長半小時

根據法例，李家超須獲逾750張選委有效支持票才當選。有李家超的競選團成員昨在網上簡介會問及，為何實際選委人數只有1400多人，而不足法例的1500人上限。馮驊解釋由於部分選委有雙重身分而要二擇其一，令總選委人數未達上限，過去亦有類似情况。

民主思路提建議 倡重啟政改降提名門檻

另外，民主思路創辦人湯家驊昨向李家超遞交施政建議書，建議在確保國家安全得到保障後，合適時間啟動下一輪政改，以2014年人大常委會8．31決定作起點，達至雙普選，同時逐步降低提名門檻和提高選舉透明度。民主思路又建議設立具廣泛代表性的「一國兩制委員會」及辦公室，協助政府處理一國兩制下的議題，並定期檢討諮詢制度。

明報記者

（特首選舉）

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