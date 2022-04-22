【Emily】李家超fb出帖請網民出謀獻策 有人想睇「超哥」同成龍握手

開埋WhatsApp聽意見

截至噚晚7點，李家超fb收到近400個留言，有各種建議，由最大路嘅解決樓價問題、與內地及國際通關、改革安老服務，建制陣營要求嘅23條立法、反制裁法，到比較少人討論嘅取消雙重國籍、禁止Uber都有。另外，有人留言話「希望你學好中英文」、「希望看到超大哥跟成龍大哥握手」。李家超都有開Instagram叫人留言，不過似乎留言功能閂咗，留唔到言。

有飲食界選委亦有「創意」建議，飲食界選委、福苑集團主席盧浩宏建議，喺維港下面打造「超級地下城」，可以由中環、金鐘、銅鑼灣駁通九龍，指𠵱家放工時間，打工仔要等好多班車先過到海，如有地下城，市民放工時間就可以行過去，又相信可吸引到好多旅客目光，認為目前嘅技術做得到。