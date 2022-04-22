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2022年4月22日星期五
港聞二
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首宗新冠歧視入稟 入職前染疫漢遭解聘
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憾失平權戰友 跨性別會主席讚「法庭揼石仔的人」
「猜猜我是誰」騙逾10長者115萬 警拘4人
李家超選舉廣告遲交同意書 涉違指引 3份遲2至3工作天上載選舉處
YouTube頻道下架 外交部斥美破壞特首選舉
未獲同意刊廣告 有區議員被DQ
前警員認刑恐虐兒 官稱可判囚索報告還押
八旬婦心悸入院不治 兒稱母留院期間「好正常」
七人車失控剷路 夾斃六旬漢
認人過程存疑點 涉襲警搶犯男脫罪
獵鴿煲湯緩刑再犯 七旬釋囚判4月半
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【明報專訊】（請看附圖）
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