灣區手記：什麼時候發貨？ ／文：尚東美

「能發貨，我們從東莞發。」客服員似乎信心滿滿。記者買的不是什麼高科技產品，只是兩個手機殼。深圳本是手機配件集散中心，封關前港人也不時北上逛逛華強北，但這種東西東莞也能生產，或者老闆本來就兩邊有廠。

不料，東莞也隨即宣布地鐵、巴士停運，停止一切不必要流動。記者又問客服，「東莞也封了，你們能發貨嗎？」「能發，東莞沒封。」客服員仍是不慌不忙。能在「封城」狀態下開工，莫非這手機殼工廠也屬於「保障城市運行的必要產業」？記者想不明白，但也沒追問。

過了兩天，手機殼顯示「已發貨」，發貨地卻顯示是深圳，而且還有一行警示：「由於疫情管控，您的包裹可能會配送延遲，預計解決時間3月31日。」講了半天，怎麼還是深圳發貨？記者有點生氣，不過也沒辦法，等深圳「解封」大概就會收到吧。誰知過了一日，記者收到一個來自東莞的包裹，正是所訂購的手機殼。

有時傳媒討論珠三角的「低端」製造業重複建設、惡性競爭，但在疫情期間，好在手機殼老闆還有一間東莞廠，在深圳「封城」期間能繼續做生意。另一邊廂，記者3月17日下的另一單，至本文執筆時還在發貨地山東一動不動。這次山東疫情也嚴重，只是國內關注度不高。賣家也很為難：「親，現在快遞除了我這邊、你那邊，還要看沿途路經地區，走着走着突然就成中高風險，半路就被截住，所以還是等全國情况穩定一些再寄出。如果等不及，您要不然申請退款吧？」

文：尚東美