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大灣區GBA時政一周：廣州人閱讀 最愛「有書在手」

【明報專訊】4月是廣州讀書月，全市舉行多項活動鼓勵閱讀，中國新聞出版研究院負責的《2021廣州居民閱讀調查成果報告》顯示，雖然日常生活已日趨電子化，但說到閱讀，廣州人還是喜歡「人手一本」。

是次調查於去年8月至10月在廣州市舉行，按分層抽樣和簡單隨機抽樣相結合的方法，最終收回2406份有效問卷。之所以說廣州人愛拿着書本閱讀，因調查結果顯示，逾四成人最傾向切切實實手持一本圖書細閱，其次是網上聽說書，有25.5%；而傾向用手機、電腦或電子書閱讀器的比例都較低（圖一）。

年讀5本實體書 上網買多

調查結果又顯示，去年廣州成年人平均閱讀5.16本實體書，高於電子書的3.52本（圖二）。不過看實體書不等於要去書店買書，近66%受訪市民表示會選擇網上買書，去書店的只有15.4%（圖四）。

良好閱讀習慣要從細培養，調查結果反映，18歲以下未成年人的人均閱讀量有11.82本，多過成年人；無論是0至8歲、9至13歲或14至17歲3個階段，人均閱讀量都超過11本（圖三）。同時，在親子閱讀方面，廣州家長十分重視孩子的閱讀質素，九成受訪父母平日都有陪小孩子讀書的習慣（圖五）。

天河越秀黃埔「閱讀風」最盛

調查亦反映，廣州市11個行政區中，以天河區、越秀區和黃埔區市民最喜歡讀書。

為了鼓勵全民閱讀，在讀書月期間，廣州市先後舉行2022書香羊城十大好書評選、2022全民閱讀推廣大使選聘、未成年人閱讀嘉年華等活動，營造開卷有益氣氛；另外利用直播平台舉行「探店」活動，除了介紹重點圖書館的推薦圖書和服務，亦會選擇幾間書店，派出主播做「探店直播」推介。

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