大灣區GBA時政一周：粵自貿區7周年 584項制度創新 包括金融開放 1/4全省推廣

一眾創新制度當中，包括了金融開放領域，例如南沙區獲批全國首批跨境貿易投資高水平開放試點、自由貿易（FT）帳戶業務拓展試點銀行和服務範圍等，截至去年底，FT帳戶業務金額達7528億元（人民幣，下同）；此外，去年自貿區落實展開理財通試點業務，進一步提升跨境資金流動水平。

此外，掛牌7年來，廣東自貿區推動與港澳的登記規則銜接，建立便利的市場准入制度。其中，試點香港投資者簡化版公證文書，已有近1.46萬家企業受惠。

目前自貿區外商投資負面清單進一步縮減，限制措施已減至27項，並實現製造業項目零限制。其中在南沙區，160項政務服務已實現灣區通辦，構建「信即辦」審批體系；前海區的提升營商環境3年行動計劃亦已制定實施，大幅縮短工程建設項目審批，辦理時間由49日縮短至13日。

前海港資企業按年增1.5倍

深圳市常務副市長黃敏日前出席廣東省新聞發布會表示，去年前海合作區在地港資企業數量按年增1.56倍，實際使用港資佔前海實際使用外資的93.8%。若以前海官網2020年港資企業註冊數706間計，並假設所有註冊港資企業均在前海開業，即去年有1807間港企落戶前海。

另據黃敏透露，去年前海合作區的GDP按年增10.5%，稅收收入增長15%，關區進出口總額增長20.28%；建成前海深港青年夢工場北區，拓展創業空間至13.9萬平方米，新孵化創業團隊87間；前海港澳青年招聘計劃發布崗位1498個。同時，去年實現港澳稅務師等16類專業人士備案即可執業；前海深港國際金融城簽約入駐161間金融機構，當中港資和外資佔三成。

現代服務業發展方面，大灣區首個5G綠色低碳港口「媽灣智慧港」去年開港；前海企業所得稅優惠目錄拓展至五大類30項，去年因此減稅降負23.6億元。

前海港澳青年職位增七成

另外，今年首季前海港澳青年招聘計劃推出線上招聘活動，共有75間前海企業提供564個職位，按年增長70%；有62名港澳青年與前海企業簽訂就業協議，去年同期為17名。

深補貼企業10%電費兩月

因應年初疫情，深圳供電局宣布，將為全市企業和個體工商戶的今年4月及5月電費，給予10%補貼。此外，深圳市將對受疫情影響的企業採取紓困措施，包括欠費不停電、減免違約金，預計將為企業減免近100萬元電費違約金。

番禺設「辦不成事」服務櫃台

廣州市番禺區政務服務中心最近新增一個稱為「辦不成事」的特殊服務櫃台（圖），番禺區政務服務數據管理局解釋，這個櫃台主要是針對市民辦理事務時未獲正常受理、服務人員不作為等情况，幫助他們解決問題，爭取讓「辦不成事」最終「辦成事」。