認人過程存疑點 涉襲警搶犯男脫罪

被告供辭難信服 CCTV距太遠難辨

區院暫委法官許肇強裁決稱，被告韋穎恆（35歲，圖）的不在場供辭說服力不足，單靠其片面之詞難以信服。被告自辯供辭稱，案發當日不在場，而是忙於處理銅鑼灣分店結業事宜，與同事歸還多部租借的電視機。許官同意控方質疑，包括不認為負責人需親自簽署及交收文件，若是重要文件不可能遺失，辯方亦沒傳召當日交收的人作供。被告又說要把多部電視機放入觀塘的餐廳，令人匪夷所思，故拒絕接納其證供。

5警憑眼認出被告 未提眼有何特徵

案中5名警員在事發一個半月後於認人手續認出戴上口罩及帽的被告。警員分別憑雙眼、面容輪廓認出被告，惟許官同意辯方所指，警員從沒提及被告雙眼有何特別之處可辨認；且事發時場面混亂，警員被襲，當時與被告「來也匆去也匆」，故對此證供不給予絕對比重。另被告與襲擊警員的白衣男同樣左臂有紋身，但警員未能說出紋身圖案，且未有紀錄。

許官續稱，控方根據白衣男行迹，向法庭呈上又一城、生產力促進局等的閉路電視片段，稱被告駕車前往現場襲警後離開。惟許官翻查片段，稱鏡頭距離太遠，認為白衣男與被告外形接近、容貌相似，但未能確定是同一人，亦未能確定車輛的車牌一致。

【案件編號：DCCC 218/20】

（反修例風暴）