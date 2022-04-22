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港聞二

八旬婦心悸入院不治 兒稱母留院期間「好正常」

【明報專訊】83歲老婦2017年因氣促和心悸入住東區醫院，11天後不治，死因庭昨展開死因研訊。死者兒子供稱，母親入院後一直狀態良好，惟病情沒好轉，其後突需急救，搶救無效不治，主診醫生初步估計死於肺栓塞；曾為事主診症的醫生則表示，事主患高血壓，急步行時心跳過快和頭暈。

主診醫生料死於肺栓塞

死者周馨馨（終年83歲）2017年12月27日於東區醫院不治。死者兒子作供稱，母親在內地出生，1978年來港，退休前是醫生。她一直沒長期病患，至2017年10至11月氣促和心悸，在公立診所就醫，獲處方降血壓藥。

過世前一天院方告知病母一切正常

同年12月17日，死者再感氣促、心悸，兒子勸她到東區醫院急症室求醫，院方建議留院檢查。死者留院期間，兒子不時探望，稱見母親狀態「好正常」，惟較為疲倦，氣促和心悸亦沒好轉。12月26日，院方曾告知他母親一切正常，擬將她轉到東華東院。翌日4時，兒子再接院方電話，表示正在搶救母親，他4時半趕到醫院，院方仍在搶救，其後失敗，母親過世。

東華東院內科駐院醫生劉沛康則供稱，2017年12月5日首次見死者，得悉她患高血壓，2014年曾因手肘骨折入院做手術。死者急步行時會心跳快及頭暈，經檢查後發現無異常，沒心律不整問題，院方為她安排24小時心電圖及再覆診。研訊今續。

【案件編號：CCDI-477/18】

相關字詞﹕肺栓塞 東區醫院 死因研訊

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