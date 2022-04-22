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前警員認刑恐虐兒 官稱可判囚索報告還押

【明報專訊】41歲前男警涉去年一日內致電分居妻子34次要求見面，又恐嚇會傷害8歲女兒。前男警隨後在住所將皮帶懸掛於雙層牀勒住女兒頸部，並拉下她的雙腿，又手持水果刀戳女兒致其胸口擦傷。前男警昨在區院承認各一項刑事恐嚇及虐兒罪，他沒有法律代表，法官姚勳智表示收到許多由被告同僚和家人撰寫的求情信，由於罪行嚴重，可判處即時監禁，下令先索取背景、心理及精神報告，亦建議被告申請法援，押後5月11日判刑，其間被告還押。

被告W.W.S.（41歲）案發時為已離職的警員及正在休假。案情指，被告與妻子Y於2019年4月分居，事發前數天被告曾致電追問Y行蹤，他亦如常接幼女X回粉嶺居住。

要脅見前妻 皮帶勒女兒頸

案發於去年6月15日，Y再次接到來電，被告要求她到粉嶺單位見面，否則她會後悔。被告表示X肯與他「去死」，稱「佢行先，跟住到我」，他會「用繩勒」或「用刀傷害」X，而Y聽見X哭泣，說「爹哋唔好」等。家人目睹被告鎖上單位鐵閘，情緒激動講電話，之後左手持刀，右手抱起X。

在錄影會面下，X稱被告曾以皮帶繫在雙層牀，X踏上櫈及把頭套進皮帶圈，她感到驚慌，曾懇求被告等候母親前來。被告拉開櫈，抱X雙腿往下拉約數秒，令X呼吸困難。同時被告仍與Y通電，並開啟手機的揚聲功能，X聽到母親叫喚自己。

X續稱，被告再持水果刀敲擊餐枱，至消防到場破門時，被告用刀近距離指向X的胸口，刀尖戳到她一下。X隨後蹲下並自行掙脫皮帶，警方制服並拘捕被告。事後X發現胸口有0.5厘米擦傷，據了解，她現由已由母親照顧。

【案件編號：DCCC 1129/21】

相關字詞﹕區域法院 刑事恐嚇 虐待兒童 前警員

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