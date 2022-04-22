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港聞二

YouTube頻道下架 外交部斥美破壞特首選舉

【明報專訊】YouTube所屬的Google前日以遵守美國制裁法律為由，終止特首候選人李家超為競選而開設的頻道「Johnlee2022」。外交部和特區政府昨日先後回應，同稱「堅決反對」。外交部發言人汪文斌批評，美國有關公司以遵守制裁為藉口，甘當美國政府干涉別國內政的政治工具，完全錯誤無理；又指美方打各種旗號干預香港事務，干擾破壞香港第六任行政長官選舉的用心險惡。

外交部昨無提及具體反制措施，全國港澳研究所副會長劉兆佳認為，現階段的反應和警告已經足夠，中央會謀定後動。新加坡國立大學李光耀公共政策學院副教授吳木鑾向本報稱，事件雖在中美關係緊張之際發生，但相信是Google本身決定而非美國執法部門。

星學者：中方批評屬國內宣傳

吳木鑾說，中方對美國的批評作為「不怕美國」的表態及國內宣傳，但實際上做不了什麼，又認為內地反制裁法反而制約中國銀行業及新興企業發展，擱置擴展法律至香港是明智之舉，對中國本身也有好處。

本報向特首辦查詢會否對Google或YouTube採取反制措施、Google有關行為會否違反國安法，或導致破壞選舉，特首辦沒有回應。

湯家驊：一候選人 睇唔到點影響競選

資深大律師湯家驊認為，在本港層面，除了影響觀感上，李家超的情况無明顯損失，「老實講得佢一位候選人，睇唔到點樣影響競選」，他認為除譴責無其他可做。

陳智思：政府毋須反制

李家超競選辦主席團成員、行政會議召集人陳智思昨日表示，李家超的競選頻道被終止運作屬單一事件，政府毋須反制。他又稱，若令事件擴大，不覺得對任何人有好處。

李家超昨午在網上與工商、金融界的選委交流。飲食界選委、金記控股主席徐汶緯表示，飲食業長期勞動力嚴重不足，期望可輸入外勞，亦希望盡快就《基本法》第23條立法，不希望再有「黃藍店」 之分。

徐汶緯促立23條「不再分黃藍店」

酒店界選委邱詠筠稱，希望加快與內地和世界各地通關。另一酒店界選委、富豪酒店集團副主席羅寶文建議已接種3針疫苗的旅客、商務和探親客可優先入境。

李家超最後總結回應，稱通關必然是當選後其中一個努力重點，尤其與內地通關對香港至為重要。

（特首選舉）

相關字詞﹕通關 特首選舉2022 外交部 李家超

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