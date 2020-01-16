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「猜猜我是誰」騙逾10長者115萬 警拘4人

【明報專訊】警方前日搗破一個「猜猜我是誰」電話騙案集團，拘捕4男女，涉嫌騙取10多名長者共約115萬元。初步調查相信騙徒隨機致電冒認為親人，訛稱因事急需現金，利用長者關心親人心態，騙至指定地點交錢。案件仍在調查，不排除更多人被捕。

港島總區重案組總督察謝子坤表示，去年12月至今年4月，警方接獲10多宗電騙報案，騙徒來電冒認為事主兒子或親人，要求事主記下新電話號碼，經溝通取得信任後，騙徒會以被捕急需保釋金、與人打架要巨額賠償等藉口，要事主將現金帶到指定地方，交予騙徒冒充的兒子或親人的朋友。

警方經分析及翻查閉路電視鎖定騙徒身分，探員前日在炮台山拘捕收款及「睇水」的一男一女疑犯，他們正收取76歲事主7萬元。另亦在附近及時阻止88歲婦將15萬元交予騙徒。探員其後在被捕男女租用的酒店檢獲小量冰毒及吸食工具，再於北角一酒店拘捕兩名集團主腦。被捕3男1女年齡29至43歲，部分有黑社會背景，分別涉嫌串謀詐騙、洗黑錢、藏毒及藏有毒品吸食工具。

新界南總區情報組高級督察蕭卓賢指出，被騙事主以女長者為主，騙徒要求事主乘的士往指定地點，並指示他們將電話交給司機直接溝通地址，呼籲的士業界如遇到神色慌張長者乘客請多加查問，需要時可助報警。

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