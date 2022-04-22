憾失平權戰友 跨性別會主席讚「法庭揼石仔的人」

Henry向本報表示，事前已知道律師行將停運，遺憾在惡劣的社會環境下，失去了爭取性小眾權益的好伙伴。除訴諸法庭，Henry曾與律師行主事人韋智達參加台灣的跨性別遊行，形容對方是「親力親為的行動者」。

對於一直委託的律師行即將停業，Henry感可惜和無奈，「這不是我能夠控制的事，希望他們（法律團隊）一切安好」。在司法覆核進行近5年間，Henry不時與法律團隊開會討論，他稱讚團隊成員辦事能力高，值得客人信任。例如歐洲人權法院或有關法區出現性小眾權益的最新案例，團隊會即時更新和研究，以增加訴訟勝算，「亦是真心為香港平權好」。

更新研究歐洲案例 同參加台灣遊行

Henry提到，本港同志和跨性別平權運動一直依賴司法覆核途徑，其中韋智達律師行承接了大部分覆核案件，訂下W變性人婚姻權等案的勝訴先例，相信停止執業對平權運動影響甚大，「他們在香港打平權JR（司法覆核）相當頂尖，未必有律師行取代到」。

至於律師行停業原因，Henry稱現階段不便評論，「社會環境好惡劣，但世界會注視香港的變化，外國都會留意我們」。對他而言，韋智達不止是有合作關係的律師，亦是價值觀相似的伙伴，兩人曾在台灣一同參與跨性別遊行。他形容，「平權運動極需要『揼石仔』的人，Vidler（韋智達）就是在法庭『揼石仔』的人」。

明報記者 余卓祈