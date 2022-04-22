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擅長人權案 韋智達律師行6月停業 帝理邁：法援改革影響接案 林新強：疫情損生意

【明報專訊】處理多宗人權官司及反修例案件的韋智達律師行（Vidler & Co. Solicitors），早前向香港律師會發出擬停止執業通知書，計劃於6月3日停業。律師會昨以會員通告公布事件，惟沒透露律師行停運原因。人權律師帝理邁表示不便猜測原因，但稱法援改革減少司法覆核的限額，擅長處理覆核的律師行飽受影響。法律界立法會議員林新強則相信律師行結業無關政治壓力。

本報向韋智達律師行合伙人、有人權律師之稱的韋智達查詢，韋智達昨晚回覆確認律師樓將停業，但現階段不作回應。根據律師行網頁，韋智達於英國里茲大學修讀法律，其後來港發展，2003年成立韋智達律師行。facebook專頁顯示，該律師行上月有份舉辦「香港人權模擬法庭比賽」，參加者為各間大學的學生，有辯題與新冠疫苗有關。

曾代表黃之鋒「中槍記者」 打贏跨性別婚權

韋智達律師行接手過不少社運案件（見表），如在2014年佔領公民廣場事件代表時任學民思潮召集人黃之鋒。2019年反修例風波中疑遭警員槍傷眼睛的印尼記者亦曾委託該律師行入稟追討。司法覆核方面，韋智達律師行在同志平權官司的戰績不少，多次覆核得直，訂下不少標誌案例，例如代表「W」爭取跨性別人士婚姻權一案，獲終極勝訴。

律師：改法援後擅人權案者無案可接

對於律師行停業原因，人權律師帝理邁（Mark Daly）表示或涉很多因素，除法援制度改革之外，新冠疫情打擊營商環境，亦會影響律師樓收入。至於事件會否與《港區國安法》有關，他說不便揣測，但本港近期有不少侵犯人權的事件，「不止影響律師，亦影響了所有人」。

另一名不願具名的人權律師指出，政府修改法援制度後，過往擅長處理性小眾、少數族裔等人權官司的律師樓幾乎無案可接，改由欠缺經驗的律師樓接案。

該律師稱，不少非中國籍律師居港多年，但國安法實施後，部分人不堪壓力離港，「有人將律師本人的立場，和他服務的客人政見連繫在一起」，認為此趨勢不太健康。

律師會會長陳澤銘回覆查詢稱，不會評論個別律師事務所終止執業，並說一般而言，律師事務所須於結業前最少8周以書面通知律師會有關終止執業計劃。

稱無遭政府譴責 林新強料無關政治壓力

身兼前律師會會長的議員林新強則稱，不清楚韋智達律師行結業原因，又認為雖然律師行曾處理部分矚目的反修例案，但未曾遭政府或警方公開譴責，相信結業無關政治壓力。林又說，受疫情影響，民事訴訟及上巿等生意大受影響，律師行「手停口停」，經營困難，他亦得悉部分中小型律師行擬裁員或結業，相信會有更多律師行終止執業。

相關字詞﹕平權 香港律師會 結業 韋智達 人權律師

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