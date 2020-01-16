竹篙灣60監考員迎DSE開考 暫6考生入住

設專用小輪 供離島生赴竹篙灣

今屆考生每天赴考前須做快速抗原測試，呈陽性會被禁赴學校試場，如選擇赴竹篙灣考試，可致電考評局公開考試資訊中心（3628 8860）及抗疫的士熱線（3693 4770）作即時安排。考評局昨稱，關顧居於離島的考生，在相關政府部門配合下，考評局已安排DSE考生專用的小輪，接載居於離島而需到竹篙灣應考的考生。

竹篙灣考生會被安排在入住房間的下層考室應試，考室有桌椅、洗手間，考生考試時必須留在錄影範圍內的座位。身穿防護裝備的監考員在考室外隔着窗向考生派卷及物資，透過鏡頭所攝的實時影像監考，整個考試過程會被錄影。

特首林鄭月娥昨到訪金文泰中學，稱第五波疫情年初爆發，幸在中央全力支援和社會各界齊心協力下得以逐步穩控，自3月初達高峰後呈持續下降趨勢，為DSE開考創造必要條件。

（新冠疫情）