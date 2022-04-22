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7宗學校呈報3日新高 5人曾回校 一校兩教職員中招 許樹昌料傳播風險低

【明報專訊】本周二起學校陸續恢復面授課，疫情暫沒反彈，單日新增個案連續4日維持逾600宗水平，但昨有7名教職員及學生回校前的快速抗原測試對新冠病毒呈陽性，創3日新高，其中5人早前曾回校，並有兩名教職員來自同一學校。衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮稱，曾回校者日前均驗出陰性，現有呈報數字屬預期內。政府專家顧問許樹昌稱，病毒量低者快測均可呈陰性，不過校內師生均佩戴口罩，料傳播風險較低。

歐家榮表示，本港昨有250間學校恢復面授課，其中6間學校呈報，共5名教職員及兩名學生昨早回校前的快速測試呈陽性，昨日全部未回校，惟其中5人日前復課曾回校，另有兩名染疫教職員來自同一學校。他說，由於僅復課兩天，初步調查認為兩名染疫的同校教職員個案並不相關，而曾回校的師生均曾驗出陰性，當局會密切留意相關學校有否出現新個案。

衛署稱預期內 全港維持600餘宗

歐家榮稱，現時每日均約有600多宗個案，涉各階層及年齡群的人，故可預計復課後會有社區個案會影響學生，目前學校呈報數字屬預期之內。他表示，現時要求學生每天快速測試，同時校內實施各類感染控制措施，應有效控制傳播，惟未能百分百排除風險，當局會追蹤監測患者數據，有助及時發現學校染疫情况。

中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，染疫者若病毒量低，快測時有可能呈陰性，但學校上課時師生均佩戴口罩，加上快測呈陰性的患者應未發病，估計個案傳播風險較低，惟實際風險仍受多方面因素影響，如師生有否正確佩戴貼面口罩、同學有否近距離接觸，以及課室空氣流通情况等。他提醒，學校需注意學生會否可能較長時間除口罩，例如小息時喝水或進食等。

徐德義：倘沒反彈 更放心再放寬

本港昨錄得628宗陽性個案，317宗為核酸檢測陽性、311宗屬快測陽性呈報，另新公布26宗死亡。被問未來會否再放寬社交距離措施，食物及衛生局副局長徐德義稱仍需時觀察，要視乎放寬首階段措施後疫情發展，才可判斷是否放心繼續放寬，籲市民提高警覺，勿過度鬆懈致疫情反彈，若放寬後也沒反彈，政府將更放心進入下一階段。

港大感染及傳染病中心總監何栢良昨在商台《在晴朗的一天出發》表示，除新增感染數字外，現應特別留意3組數據，首先是新增個案中幼童與長者所佔比例，其次是醫管局每天公布留醫人數中，情况危殆或嚴重人數，最後是整體疫苗接種率。他認為，現時幼童與長者接種速度仍緩慢，促政府及商界推更多誘因推動接種。

明報記者

（新冠疫情）

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