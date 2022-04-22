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探監放寬至每月兩次 還押者一周兩次

【明報專訊】懲教署昨表示，確診在囚者個案宗數回落，過去一周每天平均約5名在囚者染疫，下周一（25日）起放寬親友探訪安排，還押者每周可接受兩次親友探訪，每次限一人；定罪者每月可接受兩次親友探訪，每次限兩人。關注囚權的社福界立法會前議員邵家臻認為，這次再度放寬的措施缺乏科學標準，不明白放寬探訪次數和人數限制的理據。

訪客下周一起須於探訪當天自行做快速測試取得陰性結果，抵達院所後申報，同時須用應用程式「安心出行」登記，並出示疫苗通行證或康復證明。有關放寬措施暫時維持至下月8日。署方會繼續維持有限度公事探訪安排，訪客須預約申請並收到確認。

署方表示，因應過去數周抗疫措施，包括每天做快速測試，以及隔離確診在囚者和密切接觸群組等，確診在囚者由2月28日至上月6日每天平均逾140人，回落至過去7天每天平均約5人，現時有約90名確診在囚者正隔離和治療。因應確診在囚者期間不能接受探訪，他們將繼續獲准接收認可交來物品一次。

邵家臻批「收緊快有據 放寬慢無據」

懲教署自上月24日起一個月內有限度重啟親友探訪安排，還押者可接受兩次探訪、在囚者一次，每次限一名訪客。邵家臻批評署方過於計較，上次宣布放寬時仍「煞有介事」解釋過多職員染疫，擔心人手安排難以配合，這次再度放寬則未交代多少職員康復，質疑署方「收緊快就有理據，放寬慢就無理據」。

另外，邵引述有家屬稱探訪當日「摸門釘」，因在囚者突染疫或成密切接觸者而未獲通知。他促請署方於查看在囚者探訪狀况的應用程式增加功能，顯示在囚者健康狀况，方便家屬安排探訪。

（新冠疫情）

相關字詞﹕新冠疫情 探訪在囚人士 邵家臻 懲教署

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