探監放寬至每月兩次 還押者一周兩次

訪客下周一起須於探訪當天自行做快速測試取得陰性結果，抵達院所後申報，同時須用應用程式「安心出行」登記，並出示疫苗通行證或康復證明。有關放寬措施暫時維持至下月8日。署方會繼續維持有限度公事探訪安排，訪客須預約申請並收到確認。

署方表示，因應過去數周抗疫措施，包括每天做快速測試，以及隔離確診在囚者和密切接觸群組等，確診在囚者由2月28日至上月6日每天平均逾140人，回落至過去7天每天平均約5人，現時有約90名確診在囚者正隔離和治療。因應確診在囚者期間不能接受探訪，他們將繼續獲准接收認可交來物品一次。

邵家臻批「收緊快有據 放寬慢無據」

懲教署自上月24日起一個月內有限度重啟親友探訪安排，還押者可接受兩次探訪、在囚者一次，每次限一名訪客。邵家臻批評署方過於計較，上次宣布放寬時仍「煞有介事」解釋過多職員染疫，擔心人手安排難以配合，這次再度放寬則未交代多少職員康復，質疑署方「收緊快就有理據，放寬慢就無理據」。

另外，邵引述有家屬稱探訪當日「摸門釘」，因在囚者突染疫或成密切接觸者而未獲通知。他促請署方於查看在囚者探訪狀况的應用程式增加功能，顯示在囚者健康狀况，方便家屬安排探訪。

（新冠疫情）