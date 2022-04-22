人民日報：動態清零是通關必要條件

稱港疫情受控 中央支援結果

文章提到雖然本港疫情向好，但「來不得半點大意」，堅持動態清零是香港與內地通關的必要條件，動態清零是最為科學、有效、經濟及最符合香港實際的策略選擇。

文章認為，本港疫情防控工作是全國疫情防控大局的組成部分，決定了香港抗疫「不是一城一地之事」，港府要切實履行好主體責任，確保物資發放、設施利用和防疫措施執行到位。

文章稱，連日本港多地立起廣告牌感謝中央及內地醫護支援，在亞博館新冠治療中心入口處，擺放港人感謝內地醫療隊的鮮花和卡片，形容中央援港抗疫，充分體現內地與香港的骨肉親情及中央關懷。

李鎮強：港府須兼顧外國往來

工總倡定位「先行開放城市」

自由黨立法會議員李鎮強指出，上海亦努力動態清零，本港與內地通關堅持動態清零可理解，畢竟本港在商貿和旅遊等與內地關係較密切。但他認為，港府政策須同時兼顧如何與外國逐步恢復正常往來。他建議善用電子手環，取代在檢疫酒店隔離，並調整航班熔斷機制。

香港工業總會認為，動態清零是國家防疫方針，本港應跟隨內地以「外防輸入、內防擴散」的大原則穩控疫情。工總稱，第五波疫情本港抗疫能力已大升，建議政府逐步調整出入境安排和防疫措施，平衡抗疫及經濟活動需要，包括考慮將香港定位為「全國防控疫情先行先試向外開放城市」，逐步有序放寬本地居民及商務旅客入境限制，並適時檢視和調整熔斷機制，為內地示範防控疫情的新策略。

（新冠疫情）