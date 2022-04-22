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首宗新冠歧視入稟 入職前染疫漢遭解聘

【明報專訊】25歲男子前年獲一間金融公司聘任為業務發展經理，正式上班前確診2019冠狀病毒病，留醫兩周並康復後，公司告知他該職位已被他人取代。男子指稱，公司是基於他感染新冠病毒的殘疾原因而拒絕向他提供該已獲取錄的職位。平機會昨根據《殘疾歧視條例》代表他入稟區院，要求公司賠償7萬元及書面道歉。平機會表示，這是首次將與新冠病毒有關的殘疾歧視個案帶到法庭。明報記者

平機會代入稟 索償7萬

申索人為Siu Chi Yoi Jasper，答辯人為大通金融技術有限公司。申索人要求答辯人書面道歉，就他損失一個月收入及情感損失，分別索償2萬及5萬元。

入稟狀指出，申索人原在另一公司任職業務發展經理，他2020年7月向答辯人申請同樣職位，應徵後於8月4日受聘，上班日期為同月24日，其後雙方同意延至9月1日履新。不過，申索人於8月12日感染新冠病毒，有輕微頭痛並須隔離。

履新日前康復 公司稱已聘他人

其後他告知答辯人在院內接受治理，未知何時撤銷檢疫令，人事部回覆稱待他出院後再聯絡，安排新的入職日期。同月29日，申索人病毒檢測陰性，他獲醫生診斷已痊癒並可於當天出院。

申索人兩日後通知人事部他已出院，雖被建議留家觀察數天，但重申可如期上班，並按對方要求提供醫療證明等。同日，人事部卻以電郵通知申索人，稱公司已填補相關職位空缺。申索人及後向平機會投訴，調解不果後，由平機會代表入稟索償。

平機會表示希望藉本案提高公眾意識，提醒僱主在職場殘疾歧視屬違法，僱主不應歧視感染新冠後已康復的求職者或僱員。根據殘疾歧視條例，僱主若基於某人殘疾，包括曾存在的殘疾，而拒絕向該人提供或故意不向該人提供僱用，即屬違法。

【案件編號：DCEO1/22】

（新冠疫情）

相關字詞﹕區域法院 平機會 殘疾歧視條例 新冠疫情

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