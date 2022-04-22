首宗新冠歧視入稟 入職前染疫漢遭解聘

平機會代入稟 索償7萬

申索人為Siu Chi Yoi Jasper，答辯人為大通金融技術有限公司。申索人要求答辯人書面道歉，就他損失一個月收入及情感損失，分別索償2萬及5萬元。

入稟狀指出，申索人原在另一公司任職業務發展經理，他2020年7月向答辯人申請同樣職位，應徵後於8月4日受聘，上班日期為同月24日，其後雙方同意延至9月1日履新。不過，申索人於8月12日感染新冠病毒，有輕微頭痛並須隔離。

履新日前康復 公司稱已聘他人

其後他告知答辯人在院內接受治理，未知何時撤銷檢疫令，人事部回覆稱待他出院後再聯絡，安排新的入職日期。同月29日，申索人病毒檢測陰性，他獲醫生診斷已痊癒並可於當天出院。

申索人兩日後通知人事部他已出院，雖被建議留家觀察數天，但重申可如期上班，並按對方要求提供醫療證明等。同日，人事部卻以電郵通知申索人，稱公司已填補相關職位空缺。申索人及後向平機會投訴，調解不果後，由平機會代表入稟索償。

平機會表示希望藉本案提高公眾意識，提醒僱主在職場殘疾歧視屬違法，僱主不應歧視感染新冠後已康復的求職者或僱員。根據殘疾歧視條例，僱主若基於某人殘疾，包括曾存在的殘疾，而拒絕向該人提供或故意不向該人提供僱用，即屬違法。

【案件編號：DCEO1/22】

（新冠疫情）