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派快測包非會員長者可領 徐德義：須攜文件證明年齡

【明報專訊】政府本周二起派發快速抗原測試套裝予60歲或以上長者，以識別新冠病毒個案，惟近日有派發點未開門已見人龍，有非派發點會員的長者未能領取。食衛局副局長徐德義昨表示，已派出約50萬份測試套裝，經協調後，即使長者並非服務單位的會員或服務使用者，同樣可索取測試套裝，但須親身前往並攜帶可證明年齡的文件。

報道指40萬康復者資料未更新 當局否認

徐德義稱，長者健康中心和中醫診所暨教研中心提供診療服務，太多人聚集會影響運作，籲巿民先到長者地區中心、鄰舍或活動中心等地點索取，每人每日只應免費領一次，每次5份套裝，但不能代他人領取。快測包會派至5月底，籲長者毋須急於索取或囤積。

政府周二推出「康復紀錄二維碼」，部分人填資料後未能取得二維碼，有報道稱約40萬名患者資料未更新至資料庫。衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮昨否認積存大量個案，稱系統推出首天已將4月6日前的個案上載到系統，目前已上載所有個案資料，包括近兩周呈報的個案，現時每日會實時上載資料，不會出現滯後問題，已設熱線接聽市民求助，並已加派人手處理。

另外，檢測承辦商Prenetics 漏發檢測結果短訊予市民，其中有25人呈陽性，醫管局總行政經理何婉霞稱，涉事病人應在2月21日至3月1日期間採樣，理應在3月初至月中收到通知，但她沒交代實際延遲通知日期。歐家榮則指本月收到醫管局通知，涉事的25宗個案已在呈報系統內。

徐德義預告，疫苗通行證下周六起會進入第二階段，屆時18歲或以上者進入食肆和表列處所時須接種至少兩劑新冠疫苗，至5月31日實施第三階段後，除了康復者，其他12歲或以上者若已接種第二劑滿6個月，必須接種第三劑才可使用通行證。

（新冠疫情）

相關字詞﹕新冠疫情 快速抗原測試套裝

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