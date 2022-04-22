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波友呻戴口罩打波辛苦 冀放寬戶外運動口罩令

【明報專訊】康文署戶外足球場、籃球場等關閉3個多月後昨重開，大批波友重回維園打波。有熱愛籃球的應屆DSE考生稱留家溫習沒運動，令自己「肥到成個波咁」，故即使今日要應考昨仍到球場過手癮；另有波友稱久沒運動「肥咗20磅」，戶外運動仍要戴口罩很辛苦，盼當局盡快放寬戶外運動口罩令。

維園4籃球場30多人 少數人除罩打波

昨早約10時，大批餓波已久的波友重回維園球場，4個籃球場有約30多人，6個足球場則約有10多人。現時於戶外運動須戴口罩，現場所見大部分人均戴口罩，惟不少波友打得滿頭大汗，一度將口罩拉低至下巴，少數人索性除罩打波。

DSE生考試前夕過手癮 盼重拾溫書動力

應屆DSE考生Bobby今日考英文科，昨仍約波友打籃球，早上9時半便到達。他說封場前每天打波，封場後只能留家溫習，手痕沒法集中，故即使今天考試，昨早仍到場過手癮，盼重拾動力溫書。他又形容一直沒運動令自己「肥到成個波咁」，昨落場後感覺體能差了很多。

波友余先生形容重回球場感覺煥然一新，有別以往只能與朋友室內聚會。他說打籃球出汗後口罩濕透，盼當局放寬戶外運動口罩令。

教練稱炒場依舊 康文署：將抽查

另外，全職籃球教練劉嘉豪昨在港台節目《千禧年代》表示，康文署室內運動場預約爆滿，部分場地作防疫設施致整體場地供應不足，又認為署方打擊炒場措施無效，兩小時租場原約300元，炒場價至少1100元。康文署回應查詢稱，下月1日起推新措施打擊炒場，場地職員會抽樣巡查，如發現租用人沒在場使用設施會視作違規，連續30天內違規兩次會被禁訂場90天；而隨疫情緩和，預計部分現作抗疫的體育館下月將交還開放給市民使用。

（新冠疫情）

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