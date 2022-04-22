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有人上班前後均健身 有人皮膚變差趕護膚

【明報專訊】美容院及健身中心停業約3個月後昨准重開，有市民凌晨上班前先到大型健身中心做gym，下班後再到小型中心接受1對1私人訓練；有美容院顧客稱，美容院停業後皮膚狀態變差，故昨趕往美容院護膚。

旺角美容院「 Nu Derma」昨首日預約爆滿，顧客張小姐說，美容院停業前買了近萬元預繳式面部護理療程，每月至少會到美容院護理一次，用美容機「補充深層蛋白、骨膠原」 ，停做療程後感覺皮膚變差，「多咗粒粒、黃咗」，故收到美容院通知後馬上預約昨天上門護膚。

美容院：預約已排至下月尾

料未來數月僅收支平衡

老闆陳雪茹形容，復業初期客人均「報復式Booking（預約）」，「預約信息深夜都係咁轟過嚟」，預約已排至下月尾。她表示即使復業亦一步一驚心，因停業期間三分之一員工流失，每日可接待客人由40名減至30名，料未來數月只能收支平衡，半年後才有望有錢賺。

有健身中心10分鐘20客光顧

多間大型連鎖健身中心昨亦人頭湧湧，下班時分人流更明顯，記者昨午5時許到「舒適堡Physical」旺角分店門外觀察，10分鐘內有約20人入內；至昨晚8時許的晚飯時段，「24/7 Fitness」天后分店仍有10多名市民做運動。

40多歲的Yan形容自己已「餓gym（健身）好耐」，對健身中心重開非常興奮，昨凌晨4時先趁未上班到大型連鎖健身中心，傍晚下班再趕到小型健身中心接受健身教練一對一訓練。她說停業不能健身「周身唔舒服」，計劃中心重開後早晚均健身。

健身房：重開僅「清舊債」 盼勿再令停業

不過，一些主打一對一及小組式健身訓練的中小型健身中心人流則較少，位於太子的M48 Wellness Lab，負責人彭俊華說昨全日只有單位數預約。他認為，不論大型或中小型健身中心重開均只是「清舊債」，短期內難言有盈利，盼當局不要再要求健身中心停業，否則對業界而言是「止咗咳又放血」。

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