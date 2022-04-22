食飯睇戲處處人龍 旺角重生 飲食業料放寬首日生意增兩成 冀母親節前晚市至12時

徐汶緯估計，放寬首日飲食業整體生意回復至今波疫情前的七成，九成訂座客人是4人一枱，他稱晚市訂座多數6時至7時15分，打後則較少，估計因傍晚6時下班，8時訂枱只餘兩小時用膳較趕。

放題店整層滿座 食客：食厭兩餸飯

昨晚7時，旺角不少食肆客滿，火鍋店有人排隊。創興廣場內多層食肆均見排隊長龍，較放寬前同時段多數百人流。廣場內一間日式放題餐廳整層滿座，店外分訂座及無訂座兩條隊，各有10多人。職員稱無訂枱亦可排隊，但不一定有位。排頭位的李小姐說，一行3人約好晚餐，想吃放題便隨意選這間餐廳，結果排了半小時。她認為所有餐廳都人山人海，排隊也沒所謂，如未能入座則轉餐廳，並稱已打3針，不擔心餐廳人多有感染風險。

旺角倫敦大酒樓晚市一半座位有客，多為3至4人一枱。酒樓副總經理蘇萬誠說，昨晚40枱客人僅為疫前4分之1，以往一晚4萬多元生意，昨晚則不足兩萬。太子頤東酒家只有5枱客，經理駱先生稱昨晚生意約1萬元，只及今波疫情前約半。

陳先生一家昨到酒樓晚膳，他說早前因疫情吃外賣兩餸飯生厭，對晚市堂食期待已久，「聯誼又開心，吃東西又爽」。陳原想訂酒店自助餐，但心儀餐廳滿座，故到酒樓吃小菜叫了5餸菜，埋單近1000元用電子消費券結帳。他說一家三口為新冠康復者亦打了疫苗，故不怕酒樓人多會傳染。

旺角戲院及遊戲機中心昨午亦見多人，昨午3時半，旺角百老匯戲院10多人排隊入場及買票，新上映電影《怪獸與鄧不利多的秘密》全院滿座。戲院設兩部裝置掃描針卡，10多人不用3分鐘便全部入場。小說《哈利波特》粉絲區小姐和莊小姐身穿電影中的魔法袍來看電影，她們說期待已久，稱戲院氣氛和音效較佳，網上串流平台不可相比。

昨午4時旺角遊戲機中心「輕鬆地帶」，熱門音樂節拍遊戲「mai mai」8部遊戲機均有人遊玩，10多人在排隊。17歲的姚先生昨晨9時到場，說每輪要排隊半小時，至下午3時只玩了3至4輪。他說遊戲機中心停業太久，正好學校放假一重開便馬上來打機，晚上亦已約好朋友外出吃飯。

機舖：至少不是零收入 盼勿再令停業

持牌遊戲機中心商會秘書羅小姐估計，復業後生意料回復至今波疫情前的三至五成，稱雖未能即時回復但至少不是零收入，對業界幫助仍然很大，形容停業期間如燒銀紙，不少遊戲機久未啟動壞掉，租金等成本亦高，盼政府勿再勒令遊戲機中心停業。

此外，兩個主題公園亦重開，昨晨9時許，迪士尼樂園早上10時開門，有人提早一小時到場排隊；海洋公園早上9時則有過百人擠滿入口排隊，場內有標示提醒市民保持社交距離。

明報記者

（新冠疫情）

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