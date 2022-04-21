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2022年4月21日星期四
港聞二
發表「光時」煽動文字 譚得志囚40月 官斥無邊謾罵 「把咒語延伸他人下一代」
擁雙碩士 官：少有同為港大中大畢業生 快必：阿媽保重，等我呀
湯家驊：難斷重判否 社民連：定罪對政黨打擊大
涉串謀煽惑 Tg「SUCK Channel」管理員罪成 官指屬「最大權力」者 排除屬機械人發言
控12‧1旺角集結 一人罪成兩脫罪
4ward Fitness停運數月 放寬前夕結業 員工投訴拖糧不知遣散 公司稱舊客可「過渡」舒適堡
停業多時 機舖壞機按摩店毛巾發霉
旅議會：接70旅社申請復辦本地遊
「康復碼」已有20萬人次下載 平台無紀錄 康復者鄭泳舜取不到二維碼
澳門倡兩針滅活後打mRNA 何栢良：第三針復必泰「不二之選」
Prenetics漏發482短訊 涉25陽性病人
DSE明開考 場外除罩核實身分 試場外設檢查站 考生消毒探熱遞健康表
3校4師生呈報快測陽性
增668陽性 防護中心：未見明顯升勢
1100遺體完成認領仍存殮房 衛署促家屬盡快領回辦後事
下學年課本平均加價1.9% 教局：升幅仍屬溫和
公民科課本未上架 評審中料下學年可用
獄中5泛民獲多國學者提名和平獎 包括黎智英鄒幸彤李卓人黃之鋒何桂藍 葉劉斥荒謬
余慧明再申保釋遭拒
光城者7人 增交替串謀爆炸罪
涉威嚇「徒弟」付10萬 追女KOL被捕
大灣區GBA專題：打工仔內地交稅 視乎居住日數
大灣區GBA專題：灣區優惠吸人才 專才交稅有補貼
流動預約圖避執法 多區掃鬼油拘14人
4警涉揑造搜屋紀錄 全准保釋
駐巴西大使調任港澳辦 劉兆佳：應對西方對華威脅
尊子漫畫
開始接受報名 新公務員須考 基本法國安法測試有參考題
「好過影龜」 屈穎妍建議港台播學界賽
評《金宵2》被批雙重標準 平機會反駁 朱敏健籲媒體勿誇大種族定型
集資幫基層免費補習 「陳校長」賣旗招人
民主黨建制派向學童派快測包
張宇人多謝林鄭長期支持飲食界
尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
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