港聞

港聞二

駐巴西大使調任港澳辦 劉兆佳：應對西方對華威脅

【明報專訊】國務院昨日公布，任命現年58歲的原駐巴西大使楊萬明（圖），為國務院港澳辦副主任。連計上月初獲任命的原國家社會科學院副院長王靈桂，港澳辦有兩名熟悉國際形勢的副主任。全國港澳研究會副會長劉兆佳分析，因為「外部勢力」正積極把香港問題「國際化」，並指控中國政府背信棄義、削弱香港的高度自治，這同時對中國與香港造成傷害。他認為，處理香港事務的機構官員熟悉國際事務，有足夠能力判斷國際形勢，對於應對外部對香港不利的事態，會有幫助。

根據中國駐巴西大使館的信息，楊萬明在3月5日已和太太結束在巴西的任期，奉調離任回國。根據駐巴西大使館和港澳辦網頁的公開資料，楊萬明是經濟學碩士、法學博士，長年做外交工作，2018年12月上任駐巴西特命全權大使，之前曾先後駐智利和阿根廷，同樣為駐當地全權大使，背景與前副主任宋哲相似，沒有專門從事過港澳工作。

「香港已非內部問題」

劉兆佳回覆本報查詢時分析，現時國際形勢對中國愈趨「險惡」，以美國為首的西方國家加強遏制中國，香港無可避免地一定會站在國家一方，而西方則會用盡手段打擊香港，削弱香港對中國的價值；加上西方國家和一些流亡到海外、「為西方所用」的反對派，聯手詆譭一國兩制、香港的高度自治，想藉此打擊中國的聲譽和軟實力。

他認為，處理香港問題已非香港內部問題，而是涉及香港如何與國家共同應對西方對中國的外來威脅。他分析，處理香港事務的機構官員，熟悉國際事務，有足夠能力判斷國際形勢，並向國際講香港故事，應對外部對香港不利的事態，這樣對處理西方勢力將香港問題「國際化」、打擊國家聲譽，會有幫助。

相關字詞﹕劉兆佳 楊萬明 國務院港澳辦

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