流動預約圖避執法 多區掃鬼油拘14人

共檢4萬公升柴油 市值逾80萬

行動中，截獲14名涉案者，年齡介乎30至65歲，消防將會以涉嫌違反《消防（消除火警危險）規例》、《危險品條例》及《危險品（管制）規例》檢控。消防處會考慮暫停相關危險品車輛的牌照，如被法庭定罪，牌照有可能被撤銷，禁止相關車輛繼續運載危險品，亦會向法庭申請充公涉案柴油。另外，警方在其中一個位於青衣的非法加油站內，發現兩輛懷疑非法改裝車輛，兩車被拖往小蠔灣汽車扣留中心檢驗。

消防處發現，部分非法油站經營模式有所轉變，包括由固定地點，改為不定時、不定點流動模式，他們以即時通訊軟件，預約顧客在特定時間及地點非法入油，並避免即場現金交易，增加偵查難度。

每公升9元 無現金交易增偵查難度

高級消防隊長特遣隊（反非法加油活動）莫柏建稱，全港共有300多個非法油站黑點，主要集中於新界南、北，非法柴油每公升約8至9元，對運輸業界有吸引力。惟非法柴油質素參差，亦沒有消防裝置設備，萬一發生火警，將難以控制。消防區長（危險品法例課）黎偉希表示，今次為上月31日新修訂危險品條例實施後首次跨部門執法行動，現時《危險品條例》最高罰款為10萬元及監禁6個月，呼籲如市民發現非法油站，可致電2723 8787舉報。