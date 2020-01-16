涉威嚇「徒弟」付10萬 追女KOL被捕

威脅公開身分 涉違商品例

海關不良營銷手法調查第一組指揮官楊郁文稱，3月接獲舉報指有人在網上宣傳教授約會技巧，事主付約3萬元入會費後，獲當面授課，其後再被要求額外購買10萬元形象改造服務。事主最初拒絕就範，惟對方以在網上發布事主上課片段作威嚇，事主因擔心身分曝光而繳付10萬元。

海關經調查後，昨午拘捕涉案32歲男子，並在其鰂魚涌康山花園寓所搜出一批手機及教學器材。楊透露，被捕人以網紅身分作招徠，聲稱傳授獨門約會技巧及實戰訓練等，為海關首次偵破涉不良營商手法銷售交友訓練及諮詢服務的案件。海關相信被捕人已經營有關業務兩三年，而涉案頻道為今年重新開設，海關仍在調查是否有其他事主。楊說，被捕人行為非常卑劣，利用事主急於交友的心態，收取巨額學費，以換取繼續受教及把事主片段下架。海關將繼續調查事件會否涉其他罪行及是否需轉介警方跟進。

據了解，涉案KOL「鬼王」與學員以師徒相稱，其現存YouTube頻道於今年初開設，約有18條影片，每段約有數百至近千點擊率，最新短片4日前上載，內容有關如何結識女性等。片段顯示他有不少徒弟，亦有人跟隨他外出「實戰」。他另在付費平台Patreon發布片段，設立名為「鬼王溝女哲學」帳戶，每月付1180元可成為「入室弟子」，每月付7.7萬元則可獲為期一年的「真人全方位溝女能力值特訓」。