光城者7人 增交替串謀爆炸罪

3案合併後，7名被告依次為報稱司機的陳凱量（24歲）、中六女生郭文希（18歲）、中三男學生何裕泓（17歲）、中四男學生歐文（19歲）、中三男學生（15歲）、中四男學生（15歲）及中五女生蘇穎貞（18歲）。控方由署理高級檢控官吳加悅代表，各被告亦有律師代表。

原被控串謀恐怖活動罪

經修訂日期的串謀恐怖活動罪指稱，7人於2021年4月1日至7月5日間，在香港一同及與其他人串謀，為脅迫中央人民政府或香港特區政府，或威嚇公眾，以圖實現政治主張，組織、策劃或實施等意圖造成嚴重社會危害的恐怖活動，即爆炸、縱火、破壞交通工具或交通設施，或以其他危險方法嚴重危害公眾健康或安全。

新增的交替控罪則指稱，7人於上述日子在香港，一同串謀及與其他人非法及惡意藉爆炸品導致爆炸，而該爆炸的性質相當可能會危害生命或對財產造成嚴重損害。

【案件編號：WKCC2680、2768、3489/21】

（港區國安法）