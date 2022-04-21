港聞

港聞二

獄中5泛民獲多國學者提名和平獎 包括黎智英鄒幸彤李卓人黃之鋒何桂藍 葉劉斥荒謬

【明報專訊】5名身在獄中的民主派黎智英、鄒幸彤、李卓人、黃之鋒和何桂藍，獲15名來自多國學者聯署提名競逐諾貝爾和平獎。根據《華盛頓郵報》披露學者給挪威諾貝爾和平獎委員會的信件，他們形容5人是「良心犯」，分別代表憂慮前途的港人及內地無數不能發聲的人，希望在世界極權擴張下，委員會嘉獎5人對人權、尊嚴及非暴力「鐵一般的堅持」。行會成員葉劉淑儀批評5人涉干犯危害國家罪行，對和平無貢獻，卻被包裝成自由鬥士，獲提名是荒謬。

聯署據悉由美國漢學家林培瑞（Perry Link）牽頭，參與者包括曾批評國家主席習近平、現居美國的中共中央黨校前教授蔡霞，漢學家黎安友（Andrew Nathan），法律學者孔傑榮（Jerome Cohen），民主研究學者戴雅門（Larry Diamond），民主動力創辦人鄭宇碩等。

他們在信中批評《港區國安法》打壓人權及自由，讚揚5人及港人的抗爭堅持原則，又形容美國民權領袖馬丁路德金、對抗納粹入獄的德國記者奧西茨基（Carl von Ossietzky）、零八憲章發起人之一劉曉波等精神在港「開花」。

林培瑞發起 盼外界關注國安法

林培瑞接受查詢時證實由他發起，並形容就算5人不獲獎，都可令外界聚焦國安法引起的問題，亦為日後再次提名鋪路，屆時得獎機會或增加。有份聯署的鄭宇碩回應查詢稱，5人為香港人爭取民主作出重大貢獻和犧牲，提名時沒有考慮是否有助他們提早獲釋。他說，目前中國與西方國家關係不好，國際壓力易有反效果，要到雙方有意改善關係時，對5人才有幫助。

上述5人同因2020年六四集會案被判囚6至14個月。黎智英另被控勾結外國勢力罪；曾是支聯會正副主席的李卓人及鄒幸彤則另被控煽動顛覆；黃之鋒和何桂藍因民主派初選案另被控串謀顛覆罪。

今年諾貝爾獎和平獎提名已截止，共343人獲提名，結果今年10月公布。根據和平獎提名準則，過去得主、國會議員、國家元首、歷史法律等大學教授均有資格提名。

相關字詞﹕何桂藍 黃之鋒 李卓人 港區國安法 黎智英 政治犯 諾貝爾和平獎

上 / 下一篇新聞

發表「光時」煽動文字 譚得志囚40月 官斥無邊謾罵 「把咒語延伸他人下一代」
發表「光時」煽動文字 譚得志囚40月 官斥無邊謾罵 「把咒語延伸他人下一代」
擁雙碩士 官：少有同為港大中大畢業生 快必：阿媽保重，等我呀
擁雙碩士 官：少有同為港大中大畢業生 快必：阿媽保重，等我呀
湯家驊：難斷重判否 社民連：定罪對政黨打擊大
湯家驊：難斷重判否 社民連：定罪對政黨打擊大
涉串謀煽惑 Tg「SUCK Channel」管理員罪成 官指屬「最大權力」者 排除屬機械人發言
涉串謀煽惑 Tg「SUCK Channel」管理員罪成 官指屬「最大權力」者 排除屬機械人發言
控12‧1旺角集結 一人罪成兩脫罪
控12‧1旺角集結 一人罪成兩脫罪
4ward Fitness停運數月 放寬前夕結業 員工投訴拖糧不知遣散 公司稱舊客可「過渡」舒適堡
4ward Fitness停運數月 放寬前夕結業 員工投訴拖糧不知遣散 公司稱舊客可「過渡」舒適堡
停業多時 機舖壞機按摩店毛巾發霉
停業多時 機舖壞機按摩店毛巾發霉
旅議會：接70旅社申請復辦本地遊
旅議會：接70旅社申請復辦本地遊
「康復碼」已有20萬人次下載 平台無紀錄 康復者鄭泳舜取不到二維碼
「康復碼」已有20萬人次下載 平台無紀錄 康復者鄭泳舜取不到二維碼
澳門倡兩針滅活後打mRNA 何栢良：第三針復必泰「不二之選」
澳門倡兩針滅活後打mRNA 何栢良：第三針復必泰「不二之選」
Prenetics漏發482短訊 涉25陽性病人
Prenetics漏發482短訊 涉25陽性病人
DSE明開考 場外除罩核實身分 試場外設檢查站 考生消毒探熱遞健康表
DSE明開考 場外除罩核實身分 試場外設檢查站 考生消毒探熱遞健康表
3校4師生呈報快測陽性
3校4師生呈報快測陽性
增668陽性 防護中心：未見明顯升勢
增668陽性 防護中心：未見明顯升勢
1100遺體完成認領仍存殮房 衛署促家屬盡快領回辦後事
1100遺體完成認領仍存殮房 衛署促家屬盡快領回辦後事
下學年課本平均加價1.9% 教局：升幅仍屬溫和
下學年課本平均加價1.9% 教局：升幅仍屬溫和
公民科課本未上架 評審中料下學年可用
公民科課本未上架 評審中料下學年可用
余慧明再申保釋遭拒
余慧明再申保釋遭拒
光城者7人 增交替串謀爆炸罪
光城者7人 增交替串謀爆炸罪
涉威嚇「徒弟」付10萬 追女KOL被捕
涉威嚇「徒弟」付10萬 追女KOL被捕
大灣區GBA專題：打工仔內地交稅 視乎居住日數
大灣區GBA專題：打工仔內地交稅 視乎居住日數
大灣區GBA專題：灣區優惠吸人才 專才交稅有補貼
大灣區GBA專題：灣區優惠吸人才 專才交稅有補貼
流動預約圖避執法 多區掃鬼油拘14人
流動預約圖避執法 多區掃鬼油拘14人
4警涉揑造搜屋紀錄 全准保釋
4警涉揑造搜屋紀錄 全准保釋
駐巴西大使調任港澳辦 劉兆佳：應對西方對華威脅
駐巴西大使調任港澳辦 劉兆佳：應對西方對華威脅
尊子漫畫
尊子漫畫
開始接受報名 新公務員須考 基本法國安法測試有參考題
開始接受報名 新公務員須考 基本法國安法測試有參考題
「好過影龜」 屈穎妍建議港台播學界賽
「好過影龜」 屈穎妍建議港台播學界賽
評《金宵2》被批雙重標準 平機會反駁 朱敏健籲媒體勿誇大種族定型
評《金宵2》被批雙重標準 平機會反駁 朱敏健籲媒體勿誇大種族定型
集資幫基層免費補習 「陳校長」賣旗招人
集資幫基層免費補習 「陳校長」賣旗招人
民主黨建制派向學童派快測包
民主黨建制派向學童派快測包
張宇人多謝林鄭長期支持飲食界
張宇人多謝林鄭長期支持飲食界