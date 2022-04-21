獄中5泛民獲多國學者提名和平獎 包括黎智英鄒幸彤李卓人黃之鋒何桂藍 葉劉斥荒謬

聯署據悉由美國漢學家林培瑞（Perry Link）牽頭，參與者包括曾批評國家主席習近平、現居美國的中共中央黨校前教授蔡霞，漢學家黎安友（Andrew Nathan），法律學者孔傑榮（Jerome Cohen），民主研究學者戴雅門（Larry Diamond），民主動力創辦人鄭宇碩等。

他們在信中批評《港區國安法》打壓人權及自由，讚揚5人及港人的抗爭堅持原則，又形容美國民權領袖馬丁路德金、對抗納粹入獄的德國記者奧西茨基（Carl von Ossietzky）、零八憲章發起人之一劉曉波等精神在港「開花」。

林培瑞發起 盼外界關注國安法

林培瑞接受查詢時證實由他發起，並形容就算5人不獲獎，都可令外界聚焦國安法引起的問題，亦為日後再次提名鋪路，屆時得獎機會或增加。有份聯署的鄭宇碩回應查詢稱，5人為香港人爭取民主作出重大貢獻和犧牲，提名時沒有考慮是否有助他們提早獲釋。他說，目前中國與西方國家關係不好，國際壓力易有反效果，要到雙方有意改善關係時，對5人才有幫助。

上述5人同因2020年六四集會案被判囚6至14個月。黎智英另被控勾結外國勢力罪；曾是支聯會正副主席的李卓人及鄒幸彤則另被控煽動顛覆；黃之鋒和何桂藍因民主派初選案另被控串謀顛覆罪。

今年諾貝爾獎和平獎提名已截止，共343人獲提名，結果今年10月公布。根據和平獎提名準則，過去得主、國會議員、國家元首、歷史法律等大學教授均有資格提名。