下學年課本平均加價1.9% 教局：升幅仍屬溫和

三成半印刷電子課本凍價

教育局昨稱，疫情下課本出版社與不少行業一樣，營運也受到影響，然而局方仍呼籲課本出版社繼續履行企業社會責任，定價時盡量克制，與家長共渡時艱。下學年課本的平均價格較本學年上升約1.9%，加幅仍屬溫和；凍價的印刷課本和電子課本佔整體課本約三成半。局方又稱，通過「學校書簿津貼計劃」或「綜合社會保障援助計劃」為有經濟需要的學生提供資助，本學年約25萬（37%）中小學生受惠。

導師出版社社長石國基表示，下學年多科課本改版、因課程修訂出新書，惟中學因物流問題仍未可選書。他解釋現時大部分印刷廠位處廣東省，一度因疫情停工，即使印好亦因未通關未能運送抵港，中學選書程序受拖延；加上今年暑假推遲，憂學生集中8月中至尾才買書，書局貨倉課本存量不足、暑期工短缺下難以應付，他希望與學校議會及教育局開會，維持往年做法，分流小學生6月起買書、中學生7月起買書。

書商：紙價急升 無甚利潤

石國基表示書商經營艱難，「根本無甚利潤」，僅存的都是為教育而做，又稱現時未印書紙價已急升，因疫情從外地運紙的成本亦增。

基督教香港信義會信義中學校長梁冠芬稱，學校按往年時間表處理選書工作，不因特別假期推遲，學科教師5月將陸續開會，討論新學年書單。他稱，擔心學生8月尾未能趕及買書，計劃7月上旬派書單盡早買書。

教局提醒學校慎選補充學材

此外，教育局昨就學校選書發通函，更新「學校選用課本和學與教資源須知」，提醒學校應主要考慮課本和學與教資源的質素，而非作者的履歷和知名度。學校亦應小心篩選作業或補充學材，「這些材料絕大部分未經教育局評審，教師應謹慎地考慮有否真正需要選用這些材料」。