3校4師生呈報快測陽性

國際校誤報12學生陽性

衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，昨有187間學校呈報師生快測結果，其中3名學生及1名教師呈陽性，涉3間學校，包括2間九龍區及1間港島區學校，有2名學生來自同校。他說染疫師生過去一段時間沒逗留學校，相信非校內感染，而相關學生呈報陽性前沒上學。

前日一間國際學校呈報12名學生快測陽性，歐家榮昨稱，經核實後確認屬錯誤呈報，12人均呈陰性。他說中心前日向學校取學生名單調查，學校發現家長錯誤透過學校內聯網呈報，而12名學生昨日有上學，學校為他們快測覆檢，結果呈陰性。歐家榮說，如發現不尋常情况，例如當有學校每日陽性個案持續上升，或某一班較多個案，會主動調查學校有否跟進措施，但停課無硬指標，要視乎每間學校情况及個案趨勢。

另外，教育局上周更新學校體育活動指引，批准已接種新冠疫苗滿14天的學生，進行須除口罩的中等或劇烈強度體能（包括足球、籃球）活動和游泳；未接種的學生則應在可行情况下戴口罩，可進行低強度體能活動，並保持最少1米社交距離。

民生書院小學運動發展主任李君亮說，家長或憂慮目前疫情，相信不少學校「穩陣起見」，無論學生接種率如何，恢復面授課初期或不會在體育課分開已打兩針和無打針學生，即統一所有人戴口罩。他估計學校將較多進行非接觸式運動，例如田徑、跳繩、體能活動等，「如球類活動，就安排個人技術練習，學生一人一球逐個射球」。

（新冠疫情）