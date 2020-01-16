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DSE明開考 場外除罩核實身分 試場外設檢查站 考生消毒探熱遞健康表

【明報專訊】中學文憑試（DSE）明天開考。新冠疫情影響連續3屆文憑試，有試場學校應考評局要求，今年在雨天操場增設多個檢查站，讓考生入試場前在監考人員前暫除口罩核實身分，兩者有透明屏障分隔，考生完成後須消毒雙手。因應考生座位之間距離拉闊至1.8米，校方稱大禮堂空間不敷應用，加開地下的小禮堂分流數十名考生應考。

柴灣中華傳道會劉永生中學是4科核心科目的試場學校，考生須遵從多項防疫措施（見圖），包括入門時要消毒雙手、額探體溫及交健康申報表。考生隨即按試場座位編號，分流至雨天操場的兩個等候區。

考評局今年新增要求，檢查考生身分的程序須於試場外完成。該校分別在等候區設2和4個檢查站，考生在通風環境保持社交距離排隊，逐一暫除口罩，讓透明屏障後的監考人員核對身分。監考人員亦會戴護目鏡、面罩或手套等，完成檢查會在准考證蓋印，考生離開前要再消毒雙手。

座位前後左右隔1.8米

有鑑於變種病毒Omicron感染率高，考評局要求每名考生座位「前後左右」相距1.8米，劉永生中學開放位於一樓的大禮堂之外，亦加開地下小禮堂，分別容納約80和40名考生。校方亦自製防疫屏風，考試期間如考生示意，可搬到他們座位前面 ，考生亦可選擇轉到禮堂後方設屏風的座位考試。

今年再度實行「原校及地區試場」安排，大部分學生考生返原校應考。該校校長梅志業說，如住附近的應屆考生一旦接受圍封強檢，考試期間匆忙趕抵該校，亦會有額外座位供這些考生，惟試後要寫報告。

至於染疫或密切接觸者考生可選擇赴竹篙灣特別試場或成績評級，梅志業表示，班主任已提醒所有學生事前收拾「走佬袋」，除應考材料，亦應帶備零食等，讓自己在溫習時放鬆考試在即，他以樂隊五月天《倔強》歌詞「逆風的方向／更適合飛翔／我不怕千萬人阻擋／只怕自己投降」，認為今屆考生一路走來不易，但同時教他們有更強應變能力，他勉勵所有考生繼續堅持、終點在望。

楊潤雄籲彈性上班 免阻考生

教育局長楊潤雄昨在社交網站發文，再呼籲企業及市民在DSE首兩周，盡可能採用彈性時間上班，避開早上6時半至8時半繁忙時間，讓考生前往試場時的交通更暢順。

明報記者

（新冠疫情）

相關字詞﹕考生 新冠疫情 中華傳道會劉永生中學 中學文憑試

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