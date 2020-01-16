Prenetics漏發482短訊 涉25陽性病人

醫局發警告信 保留追究權利

Prenetics昨公布，事件涉1002名2月21日至3月1日在醫管局普通科門診診所交回深喉唾液樣本的市民，該公司3月底收到醫管局轉介投訴指一名市民沒接獲檢測結果電話短訊；初步調查發現，由於團隊當時正處理第五波疫情樣本急增的滯後個案，在上傳測試結果時出現人為錯誤，致系統未能向482人發短訊，包括25名陽性病人，上月初已透過另一系統向衛生署呈報有關陽性病人資料作跟進。Prenetics稱上周向醫管局報告事件，即日起電話通知受影響市民跟進及致歉，如有需要可補發短訊。

總裁：已採措施免再生

Prenetics行政總裁楊聖武接受查詢表示，當時有同步通知衛生防護中心該25宗陽性個案，中心有聯絡病人，他強調會再檢視流程。該公司稱為免同類事件再發生，已安排指定高級職員設立多個流程關卡、跟進每日未處理完畢的樣本及安排指定高級職員雙重核證進度。

（新冠疫情）