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澳門倡兩針滅活後打mRNA 何栢良：第三針復必泰「不二之選」

【明報專訊】香港及澳門均提供滅活疫苗及mRNA疫苗，澳門可選打國藥或復必泰，當地政府昨日發放宣傳片呼籲盡快打第三針，澳門衛生局新冠疫苗接種計劃協調員梁頌文引述世界衛生組織資料，指如首兩劑打滅活疫苗（包括科興），可選擇溝針，並優先考慮mRNA疫苗（包括復必泰），會有更好免疫保護效果，但也可選打滅活疫苗。本港可打復必泰或科興，港大感染及傳染病中心總監何栢良稱市民打第三針時，復必泰是「不二之選」。

何栢良昨在商台《在晴朗的一天出發》引述土耳其一項最新研究數據，指當地已打兩針科興的醫護，第三針打科興者的抗體水平上升9倍，改打復必泰者的抗體水平升162倍，顯示溝針效果明顯較好，有效保護期更長，他說對長者亦會有同樣效果。他認為市民打第三針時，復必泰是「不二之選」。上述研究當中，醫護打兩針科興後，約4個半月後再打第三針，當中有33名醫護第三針繼續打科興，103名醫護改打復必泰。

資訊複雜 何倡設網上查詢平台

現時不同類型接種者包括康復者的打針建議時間或接種間距都有不同，何栢良在港台《千禧年代》表示，有關接種疫苗安排及資訊太複雜，並提到新加坡現設具人工智能的網上查詢平台，供當地市民輸入年齡、曾否打針、打哪款疫苗、何時打針、曾否檢測陽性等個人資料，認為港府也可設網上查詢平台，以解答市民需否打針及何時應預約打針等問題，讓市民「一清二楚」。

兒童疫苗中心延長開放時間

另外，政府昨宣布將由本周六（23日）起至5月15日期間延長港怡醫院、香港兒童醫院、圓洲角體育館及荃灣體育館的兒童社區疫苗接種中心在周六、周日及公眾假期的開放時間，由上午8時至下午8時。

家長或監護人今早9時起可為5至11歲兒童網上預約在延長開放時段接種復必泰。

（新冠疫情）

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