「康復碼」已有20萬人次下載 平台無紀錄 康復者鄭泳舜取不到二維碼

衛署：或資料未更新市民填錯

政府資訊科技總監辦公室稱，截至昨午5時已有20萬人次通過「電子疫苗接種及檢測紀錄系統」下載康復紀錄二維碼。副政府資訊科技總監黃志光昨在港台《千禧年代》指平台運作暢順，無需「排隊」。

不過並非所有康復者都成功下載二維碼，鄭泳舜4月10日快速測試陽性，在陽性後第6、7日快測陰性，完成隔離。他昨在《千禧年代》表示，前日登入電子疫苗接種及檢測紀錄網站，但系統稱找不到其資料，他之後致電衛生署熱線，最初數次轉駁至留言，但留言信箱已滿，他再試了多次，花了兩小時才接通。鄭引述接電話的職員稱，不少人都反映類似問題，料因為有資料未上載至系統，鄭認為情况不理想，「政府推出時應該做了實驗、測試，但系統都未能通過（發出二維碼），對市民有些不便」。

民建聯收多宗求助 促簡化程序

另一民建聯立法會議員梁熙說收到不少人求助，稱未能取得二維碼，有市民在2月確診，但在系統內出院或檢測陽性的月份要輸入3月才能取得二維碼。他促當局交代系統有否問題，盡快更正及簡化程序。

本報記者前日成功申請康復紀錄二維碼，惟將二維碼加入安心出行並設為預設顯示後，昨嘗試入餐廳時，安心出行一度顯示紅框的「No Vaccination Record（沒有疫苗紀錄）」，之後將預設顯示改回疫苗接種紀錄，再重新將康復紀錄二維碼設為預設顯示，二維碼才重新顯示為藍色。

衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮說，系統內不斷更新確診個案資料，留意到部分市民曾確診，但無法在系統內取得二維碼，有可能是部分資料仍在更新，也有可能是他們在社區檢測中心檢測時填錯資料，或快測陽性後未成功申報等，未能取得二維碼的康復者可稍後再試。至於為何將康復紀錄二維碼加入安心出行後會轉為紅色，歐說不清楚情况，可能涉技術問題。

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑估計，可能2、3月疫情較嚴峻時，衛生署趕不及記錄染疫者資料，或快測陽性者自行申報時填錯資料等，都有可能令資料庫未有康復者資料。

明報記者

（新冠疫情）