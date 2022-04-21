旅議會：接70旅社申請復辦本地遊

難要團友當面測試 改簽陰性聲明

截至昨午4時，旅議會收到70多間旅行社申請，舉辦有條件豁免的本地團，其中有13間申請約50個新行程。

因應100人本地團須快速測試，楊淑芬表示基於衛生理由，旅行社難要求團友當面測試，參考學生呈報安排，旅行社會要求團友簽署聲明，證明出發前已驗出陰性，旅行社會保存文件3天以備抽查。她又稱，約八成旅行社同時申請30人以下旅行團，及100人旅行團的復辦豁免，方便疫情回穩時調整出團規模。

食玩假期顧問崔定邦表示申辦本地團需時，為免程序上有耽誤，計劃最早在本周六復辦，兩個分別前往獅子山公園及大富翁夢想世界的本地團，報名很踴躍。

立會下周討論新外遊徵費規管

另外，立法會經濟發展事務委員會下周將討論旅遊業新規管制度的籌備，據旅遊業監管局文件，自2月初諮詢兩個月，業界普遍期望早日平穩過渡至新規管制度，對實施細則反應正面。

局方提出7項附屬法例建議，包括收取每筆外遊費0.15%作議會徵費，及針對威迫購物不良行為，對旅行代理商牌照和導遊牌照加入新條件等。旅監局認為現時內地入境旅行團的登記費，與外遊徵費相比水平顯著偏低，建議由昔日按人數每團收費，改為向每名參與者徵收4元登記費。局方計劃在下月11日提交建議至立法會審議，最快9月實施新制度。

至於綠色生活本地遊鼓勵計劃，今起將接受第二階段申請。本地團需包含推廣自然保育及生物多樣性等景點，而每間旅行社最多獲批1000個名額，當局會為每名遊客提供200元津貼，計劃將持續一年。

（新冠疫情）