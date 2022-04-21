停業多時 機舖壞機按摩店毛巾發霉

按摩業：逾30小店已結業

籲勿再停業 否則百年行業消失

按摩業界推「安心按摩」措施，除了要求員工接種至少兩劑疫苗，員工在開工前會先快速測試，如結果陰性便在制服貼上「安心按摩」貼紙，快測費由按摩院支付，員工亦會戴面罩和口罩工作，望使客人放心。周鎮宇說，現約60間按摩院配合措施，預計復業後有更多同業響應。他說停業令業界陷入水深火熱，有4至5間大型按摩院及最少20至30間小型按摩院結業。他促請政府與業界商討應對下一波疫情，指當局應考慮業界的防疫表現，勿再勒令按摩業停業，否則如將業界推上「斷頭台」，百年行業將消失。

有按摩店稱花逾百萬換設備

東方水匯桑拿營運總監簡鳳儀表示，按摩院停業期間不少設施久未使用以致發霉，須花費過百萬元更換設備，例如花90萬元換地毯和50萬元訂毛巾。她表示，繼續停業料將只能捱一個月，下一波疫情如再要停業便會結業。按摩師卜師傅表示，入行20年依靠按摩為生，難覓新工作，停業期間無以為繼。他說將全面配合「安心按摩」，但求有工開，如再停業則考慮轉行，「不是生計，而是生存的問題」。

另外，旺角部分遊戲機中心昨午有員工在場做復業前準備。一間遊戲機中心有4至5名員工昨到場清潔、執拾和試機。有員工稱，中心一向重視清潔及安全，未曾有群組爆發，認為客人會有信心，預計今將有多人光臨。該員工又說，部分遊戲機久未啟動及保養，這兩天檢查時發現已壞掉，須請師傅維修，當中部分已報銷。她對復業感高興，稱停業3個月「手停口停」，政府派發1萬元臨時失業援助並不夠用。太子美國冒險樂園下午亦有員工在場佈置，在遊戲機之間加設膠板。

戲院今亦重開，但只容許五成入座率，昨日旺角百老匯戲院售票處屏幕顯示電影預售情况，吸引途人駐足觀看。根據應用程式「Hong Kong Movie香港電影」數據，截至昨午5時，新上映電影《怪獸與鄧不利多的秘密》近600個場次中，約六成已售出過半座位，亦有近一成場次座位接近或已售罄。

戲院重開 商會：小部分預售情况好

香港戲院商會預計，今明兩天只有小部分場次預售情况較好，有片商因人數限制仍抱觀望態度，未將電影排期上映，料生意最少要3至6個月才回到正常水平。

（新冠疫情）