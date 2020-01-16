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4ward Fitness停運數月 放寬前夕結業 員工投訴拖糧不知遣散 公司稱舊客可「過渡」舒適堡

【明報專訊】第五波新冠疫情放緩，社交距離措施放寬前夕，旺角健身中心4ward Fitness昨發聲明表示敵不過疫情宣布結業。消委會表示今年至昨日共接獲5宗有關4ward Fitness的投訴，涉約24萬元。該公司員工及顧客均指該店自去年12月起已暫停營業，有員工稱被拖糧，亦不知遣散安排。雖然4ward Fitness宣布客人可「過渡」至舒適堡，但未交代詳情，曾付逾7.5萬元會費及堂費的顧客擔心「過渡」時要再付費。

過去逾3個月，Goji Studios、Fitness First等健身中心先後結業，4ward Fitness昨午於社交媒體發聲明，稱健身業多次因防疫政策被強制停業，在租金壓力下難繼續經營。聲明稱已與舒適堡達會員過渡安排，將為現有會員提供餘下服務，稍後通知詳情。

舒適堡職員：公司未正式公布安排

有顧客昨午收到健身中心短訊，獲通知今日至5月4日可攜會籍及合約到舒適堡，舒適堡將給客人一個月免費健身會籍或可選擇服務。本報記者昨以顧客身分致電舒適堡港島分店查詢，職員回覆稱公司未正式公布安排，相信顧客屆時只需帶會員證來登記。

去年8月中成為4ward Fitness會員的阿文（化名），至9月底共花逾7.5萬元付會費、購入106堂教練一對一重訓及拉筋課程。惟去年11月30日收短訊稱當日起需「緊急結構維修工程」，12月1日起暫停營業，預計需時一個月。當時阿文只上了20堂，一個月後健身中心仍未有音信，阿文其後向教練了解才知員工被拖糧。阿文現打算向舒適堡了解詳情，惟擔心需再買服務，質疑「我本身有堂，為何要再買」。

成為會員逾兩年的May（化名），一直每月繳付逾千元月費，她表示至去年11月初，職員推銷一次過繳兩年月費可獲優惠，她因此花逾萬元購兩年會籍，惟使用不足一個月，該公司於去年11月底宣布暫停營業，至昨宣布結業，她質疑該公司明知快將倒閉仍推銷客人。May又稱，該公司以環保為由將單據經其應用程式傳送，惟12月起已無法登入，令她失去單據副本。對於可過渡會籍至舒適堡，May怒斥，「我唔係要呢啲呀，我係買4ward Fitness嘅服務，唔係買舒適堡！」

消委指停業前仍售服務或違法 海關跟進

4ward Fitness教練Tommy（化名）稱，公司一直沒交代遣散安排，欠薪及遣散費約10萬元。Tommy表示，一直知公司有意結業，惟沒料會以裝修為由停業，更拖糧及逃避遣散費。Tommy稱，公司自停業後便沒再聯絡員工，受影響員工逾15人，部分人1月初曾向勞工處求助，僱主2月中在勞資審裁處上承認無力還款。

消委會回覆稱，若健身中心在停業前仍銷售服務可能構成《商品說明條例》不當接受付款的營業行為。消委會建議受影響的顧客，如用信用卡付款，應盡快了解信用卡退款程序。海關稱接獲相關舉報，現正跟進。勞工處稱已提醒僱主須按《僱傭條例》及合約條款處理受影響僱員的僱傭或離職補償。

明報記者

（新冠疫情）

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